【海洋公園】海洋公園推出港人尊享「無限 FUN 入場證」　以優惠價享多次入場

▲ 海洋公園今日（1日）宣布推出新一系列門票優惠，包括全新「無限FUN入場證」。（資料圖片）

海洋公園今日（1日）宣布推出新一系列門票優惠。其中包括全新「無限FUN入場證」，讓持香港身分證居民以優惠價，由即日起至明年2月28日期間（逢周二休園日、12月24至25日及2022年2月1至3日除外）多次入場並盡情享受園内設施。購證者可獲總值高達420元的迎新優惠，並可於園内指定餐廳、禮品店及停車場等獲額外折扣優惠。持今年3月1日或之後有效的「智紛全年入場證」、「開SUM夏日入場證」或「無限次入場證」持有人亦可以折扣價錢，續購「無限FUN入場證」。

另外，由即日起至10月28日，遊客可以成人票298元、小童票179元的優惠價，購買平日入場門票（周二、周五及公眾假期除外）。門票將同時附送價值30元電子現金券，供遊客在園内指定禮品店消費時使用。公園另推出「秋日優惠套票」，售價分別為成人票360元、小童票195元 ，當中包括日間標準入場門票及可於園内使用的電子現金券。

「無限FUN入場證」詳情：

售價： 598元（成人）／538元（續購價9折）

478元（學生）／430元（續購價9折）

328元（小童）／295元（續購價9折） 成人及學生票迎新禮遇

• 「買 $50 送 $20」攤位遊戲優惠券三套（共18張，價值港幣360元）

• 港幣30元電子購物現金券一張

• 港幣30元電子餐飲現金券一張



小童票迎新禮遇

• 「買 $50 送 $20」攤位遊戲優惠券三套（共18張，價值港幣360元）

• 港幣30元電子購物現金券一張 資料來源：海洋公園

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責任編輯：曾卓鋒