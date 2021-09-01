  • 32°C
香港時間 : 2021902日 (週四) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海洋公園】海洋公園推港人無限入場證　成人598元任玩至明年2月28日

社會 23:08 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

海洋公園推出新一系列門票優惠，包括全新「無限FUN入場證」。

海洋公園（1日）宣布推出新一系列門票優惠。其中包括全新「無限FUN入場證」，讓持香港身分證居民以優惠價，由即日起至明年2月28日期間（逢周二休園日、12月24至25日及2022年2月1至3日除外）多次入場並盡情享受園内設施。購證者可獲總值高達420元的迎新優惠，並可於園内指定餐廳、禮品店及停車場等獲額外折扣優惠。

持今年3月1日或之後有效的「智紛全年入場證」、「開SUM夏日入場證」或「無限次入場證」持有人亦可以折扣價錢，續購「無限FUN入場證」。

另外，由即日起至10月28日，遊客可以成人票298元、小童票179元的優惠價，購買平日入場門票（周二、周五及公眾假期除外）。門票將同時附送價值30元電子現金券，供遊客在園内指定禮品店消費時使用。公園另推出「秋日優惠套票」，售價分別為成人票360元、小童票195元 ，當中包括日間標準入場門票及可於園内使用的電子現金券。

最新影片: 前主播蔡雪瑩教整簡易甜品　「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】

「無限FUN入場證」詳情：

售價：

  • 598元（成人）／538元（續購價9折）
  • 478元（學生）／430元（續購價9折）
  • 328元（小童）／295元（續購價9折）

成人及學生票迎新禮遇
• 「買 $50 送 $20」攤位遊戲優惠券三套（共18張，價值港幣360元）
• 港幣30元電子購物現金券一張
• 港幣30元電子餐飲現金券一張

小童票迎新禮遇
• 「買 $50 送 $20」攤位遊戲優惠券三套（共18張，價值港幣360元）
• 港幣30元電子購物現金券一張

資料來源：海洋公園

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：曾卓鋒

相關文章

【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】
13:07 2021/08/27
【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】

你可能感興趣

【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】
13:07 2021/08/27
【親子好去處】化身保育員餵海豹海獅與企鵝　$40起平價親親海洋公園動物明星【附參加攻略】
海洋公園 公園 經濟 遊戲 門票 餐飲 香港 餐廳 高達

最高瀏覽

【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立
16:03 2021/09/01
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立