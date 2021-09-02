【2021中秋節】黃大仙中心3.5米高巨型花燈打卡浪漫滿瀉　花燈廟會玩遊戲可換幸運天燈小禮品

▲ 3.5米高「燈映秋夕」巨型花燈裝置，打造光影互動體驗，讓訪客置身於花燈世界之中。（商場提供）

黃大仙中心毗鄰著名的參拜祈福地標──嗇色園黃大仙祠，每逢大時大節都吸引訪客到來，祈求願望成真，是個滿載祝福的地方。適逢嗇色園黃大仙祠創立100周年，黃大仙中心特別與「嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會」活動合作，於黃大仙祠及商場內裝設生肖花燈及推出禮品換領活動，慶祝黃大仙祠創壇100周年。商場更以「燈映秋夕」為主題，設置3.5米高巨型花燈裝置，讓訪客置身於花燈世界之中。

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黃大仙祠設花燈廟會

中秋節當然少不了各式各樣的燈籠。於即日至10月4日期間，黃大仙中心特設3.5米高「燈映秋夕」巨型花燈互動裝置，內有多個天燈及多角度的鏡子。訪客走進其中，仿若置身於幻境，天燈亦會隨着訪客動作而變色，打造光影互動體驗，絕對是打卡必到之處。



適逢嗇色園黃大仙祠創立100周年，黃大仙中心與「嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會」攜手，於黃大仙祠及商場內裝設生肖花燈。而到黃大仙祠參加花燈廟會的訪客更可於9月18至24日期間，集齊花燈廟會活動通行證內之9個攤位遊戲印章，即可到黃大仙中心免費領換天燈小禮品一份。

▲ 黃大仙中心與「糕點界畢加索」Pierre Hermé Paris首度合作，於8月21日起推出「Pierre Hermé 尊貴月餅禮盒」

夥法國糕點品牌打造頂級滋味

黃大仙中心與「糕點界畢加索」Pierre Hermé Paris首度合作，即日起推出「Pierre Hermé 尊貴月餅禮盒」， 四種精選口味分別為「香脆榛子蛋糕月餅」、「法式焦糖海鹽蛋糕月餅」、「馬達加斯加雲呢拿蛋糕月餅」及「香濃黑芝麻牛奶朱古力蛋糕月餅」，以獨一無二的精品級月餅，為顧客帶來前所未有的頂級滋味。



禮盒設計成精緻高雅的燈籠形狀，以高雅紫色作為主調，用上奪目耀眼的金色作點綴，增添貴氣。禮盒更設置燈光開關，於人月兩團圓的佳節夜裡開啟燈光，光線自鏤空的禮盒映照出來，營造絢麗光影效果，為節慶增添時尚浪漫的格調，不但使你味蕾滿足，更可大飽眼福！

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中秋特色市集登場

同時，現已登場的中秋特色市集匯聚近百款口味的月餅，例如紫薯香印月餅、冰皮芝士水蜜桃月餅、伯爵茶奶黃月餅、全素冰皮月餅及台式芋頭酥月餅等，滿足不同顧客需要。而榴槤控萬勿錯過的果肉餡料高達70％的高純度貓山王榴槤冰皮月餅、D24 榴槤冰皮月餅及適合榴槤新手的D13榴槤冰皮月餅，均齊集於中秋特色市集，讓大家感受中秋的喜慶滋味。

編輯：葉翠華