【ERROR成員】郭嘉駿潮牌店被顧客催退錢　193網店LILABOC：呢個世界真係好多奇怪人

▲ 網店顧客催退錢被爆粗問候，截圖公審店主193：「當呢度ATM？」

ERROR成員「193」郭嘉駿因為敢言及幽默而人氣暴升，IG追蹤人數更達40萬。爆紅後，193亦未有因而「收口」，可是人紅是非多，最近卻因此惹來圍剿。

近日被網民爆料指，日前向193經營的潮牌網店「LILABOC」追討款項，卻被對方以粗口問候，認為他態度惡劣。193亦有公開對話截圖，雙方在網上互上公審：「咩年代，仲罵不還口？」

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▲ 193是其品牌的生招牌。（instagram圖片）

網店惹是非

話說潮流達人193早在經營服裝品牌網店「LILABOC」，出售帽子、Tee恤、口罩等，最近為迎合中秋推出相應的產品包括Tee恤及環保袋。

網店「LILABOC」昨日貼出一張轉款截圖，並留言寫道：「呢個世界真係好多奇怪人」。接連貼出多對網店與顧客的截圖，店方問客人是否文盲，何以9月的訂單於1月份已過數，中間更夾雜粗口。

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▲ 193品牌新產品。（instagram圖片）

客人追問：「咁你退錢未？」店方態度惡劣，表示：「點知你依家用咩Account？定係燒俾你？快啦！」

而店方公開的截圖中，明顯見到客人的頭像，雖然電話號碼被部份遮蓋，但仍隱約看到號碼，間接公開客人資料。

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▲ 193敢言的態度從未改變。（instagram圖片）

事件越鬧越大

及後，網上流出更多有關該對話的截圖，估計是由客人方面提供，並提及到事緣半年前客人想要購買另一貨品，但經過大半年後仍未收到貨物。

該客人想向店方追討卻慘被辱罵，網上討論區更開設了「召喚所有俾郭嘉駿（193）走數既面孔」版面，不少網民在內分享被193網店「走數」的事件。

事件越鬧越大，193昨晚在網店的IG限時動態發文謂：「人生導師sss又出現了，究竟公審係咩意思。唔係佢公審我先咩？咩年代，仲罵不還口？」

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▲ （instagram圖片）

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接著193由其角度出發親述事件：「有個唔睇字嘅人，過咗三百蚊去我account，然後唔知幾耐之後再叫我退錢，已經好奇怪，唔知當呢度ATM度點。再者，間舖無營運咁耐，每日都99+ request，我又唔係急住賺嗰少少錢，所以冇乜撳入去睇，應該來來去去都係問頂帽有冇現貨、tee sizing之類。」

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193並續稱：「然後條友上網話我呃錢？自己X咗然後公審我？鍵盤戰士再話返我公審佢？咩世界？我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌啦，唔鐘意就唔好買囉，唔鍾意咪唔好關注我囉。啲鍵盤戰士打幾隻字我又唔會痛嘅，我都幾享受block人嘅快感，你為咗我開個新Account，然後我用一秒又block咗，幾爽。」

網上有人力撐193，覺得是該網民不對，但另一方面亦開始引起「反193潮」。有網民認為若果193如此忙碌，不應再親自管理網店，亦有人覺得其態度太過惡劣。

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