【專責調查】中大吳國際疑准許培訓醫生進行高難度手術　消息：暫停主管職務

▲ 中文大學醫學院教授、威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際。（資料圖片）

中文大學醫學院教授、威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際早前再被揭於胰十二指腸切除手術期間，准予正接受首年外科專科培訓的醫生，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。消息指，院方已暫停其主管職務，惟臨床及教學工作未受影響，料有等調查小組公布結果後再決定。

威爾斯親王醫院發言人回覆本報查詢時表示，早前成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。專責小組完成報告後，會盡快呈交新界東醫院聯網總監。

院方強調，會根據醫生的資歷， 包括臨床經驗、專業培訓及其他相關條件等，確保手術由合適醫生進行。專責小組工作期間，肝膽胰外科主管一職暫由外科顧問醫生李傑輝署任。

專責小組成員如下：

威爾斯親王醫院副醫院行政總監(專業發展及對外關係)楊樂旼教授（主席）

醫院管理局外科中央統籌委員會代表黎德榮醫生

香港外科醫學院院長梁慶達醫生

新界東醫院聯網外科榮譽總監/威爾斯親王醫院外科榮譽部門主管吳國偉教授

新界東醫院聯網質素及安全服務總監庾慧玲醫生



同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠