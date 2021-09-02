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【香港小姐2021】張學友相隔20年或再任港姐嘉賓　曾志偉力邀好友回歸搶收視

娛樂 10:32 2021/09/02

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張學友被指將任港姐決賽嘉賓。

TVB年度盛事《2021香港小姐競選決賽》將於9月12日舉行，日前港姐播出節目預告，屆時將有不少歌手如Gin Lee、鄭欣宜等任表演嘉賓，預告片最後透露當時更有一位神秘巨星壓軸演出，有網民就猜測是跟曾志偉十分老友的歌神張學友。

曾志偉今年返TVB任高層，並跟三大唱片公司宣布「破冰」，志偉當日在《音樂永續 樂壇同享》記者會上，便曾透露會邀不少老友來支持，其中更揚言張學友一定會來！」

【香港小姐2021】大熱梁凱晴分享瘦身秘訣　關楓馨透露決賽不再父女同台

同場加映：七仙羽訪問

因此今次港姐決賽，傳志偉邀到學友出手相助，也是有迹可尋。雖然現時未有正式公布，但因港姐決賽表演嘉賓之一Gin Lee，剛好有新歌《日出時讓街街燈安睡》跟學友合唱，而二人亦同屬跟TVB交情轉好的環球唱片，故學友罕見任表現嘉賓也有可能，而這也是張學友相隔20年再任港姐嘉賓。

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學友和志偉是多年圈中好友，二人在90年代曾合作不少電影如《咖喱辣椒》、《豪門夜宴》等，而志偉曾舉不少慈善籌款活動，學友都例必支持，因此志偉今次返TVB出任高層，亦早預告好友張學友會相助。

同場加映：靚太廚房

撰文 : TOPick柴犬出動

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