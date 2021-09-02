【開學最忙】開學日簽海量通告填手冊兼交費　2孩港媽忙到一頭煙︰搞咗兩個鐘

▲ 開學日不少港媽要簽大量通告、填手冊、交費等。

昨日9月1日開學日，不少媽媽都在忙碌中度過，既要接送孩子，還要應付學校派發的大堆通告。有港媽在網上討論區分享，為兩個子女簽通告、交費等，足足花了兩小時。帖文又引來其他媽媽討論，當中有媽媽的3名子女在不同學校就讀，通告格式及交費形式都不一，處理起來實在頭痛。

實體加電子通告好頭痕

該名2孩港媽昨日（1日）於網上討論區「親子王國」，以「今日開學日，家長們最忙嘅係」為題發帖，她先講述自己的情況，指兩個小朋友有實體及電子通告，還有林林總總的交費︰

我唔寫支票嘅仲慘，數錢、入信封、寫咩費用、班、名，放學到依家攪咗成兩個鐘。

她大嘆「俾費用俾到頭痕」，由於她以現金交費，因此昨早特意將$2000找散，方便付款，又表示「啲費用仲有神沙」。她稱兒子新學年升小一，昨日開學好忙，差點忘記為兒子拍照留念。

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網民︰簽名簽到唔知做緊咩

開學日狂簽通告、填手冊、交費，似乎是很多媽媽不少得的日程。有媽媽留言，「開學頭一個禮拜真係家長噩夢」、「每年開學頭幾日好頭痛」、「不停簽電子通告廿幾份」、「簽名簽到唔知自己做緊咩」、「睇到頭暈眼花」。不單小朋友開學日重返校園開心，對媽媽而言開學日亦相當「充實」。

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綜合媽媽們的留言，她們花半小時至兩小時不等去處理這些事務，視乎子女人數、通告及交費的多少與形式。有媽媽表示︰

我3個仔女，3間不同學校，不同格式，今日已有心理準備，加油！

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責任編輯：王明芳