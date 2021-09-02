【智能愛人劇透】第23集劇情預告　Rocky毒發家儀痛失所愛

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第22集講到Cook的新病毒透過Rocky迅速蔓延，造成大量不尋常智能人事故，連阿寶也被感染……

第23集（2/9）

警方為查出智能人的病毒源頭而四出搜捕，Rocky只能隨家儀到處躲避。

結果，Rocky終在學校雜技表演期間毒發失控，警方聞訊而至，混亂間家儀拾獲Rocky的頭部往找標基求助。標基無能為力，家儀痛失所愛……

家廉誤會多姐通風報信，二人不歡而散。

同場加映：七仙羽訪問