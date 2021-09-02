【智能愛人劇透】第23集劇情預告 Rocky毒發家儀痛失所愛 娛樂 10:52 2021/09/02 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第22集講到Cook的新病毒透過Rocky迅速蔓延，造成大量不尋常智能人事故，連阿寶也被感染…… 第23集（2/9） 警方為查出智能人的病毒源頭而四出搜捕，Rocky只能隨家儀到處躲避。 結果，Rocky終在學校雜技表演期間毒發失控，警方聞訊而至，混亂間家儀拾獲Rocky的頭部往找標基求助。標基無能為力，家儀痛失所愛…… 家廉誤會多姐通風報信，二人不歡而散。 同場加映：七仙羽訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情 泰臣耕耘20年成男配角大熱 19:12 2021/09/01 【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情 泰臣耕耘20年成男配角大熱 【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚 13:50 2021/08/27 【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 11:59 2021/08/30 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 你可能感興趣 【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情 泰臣耕耘20年成男配角大熱 19:12 2021/09/01 【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情 泰臣耕耘20年成男配角大熱 【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚 13:50 2021/08/27 【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 11:59 2021/08/30 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 智能愛人 電視劇 TVB