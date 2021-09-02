【七公主】劉佩玥終於登場丁子朗當街騷肌　監製為黃翠如演技講好話：有努力改善

▲ 《七公主》劉佩玥登場與丁子朗有感情瓜葛，監製為黃翠如說好話：「有努力改善。」

《七公主》下星期邁向結局周，「公主們」黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、鄺潔楹、江嘉敏、陳曉華已先後出場，有心水清網民指，盛傳是公主之一的劉佩玥（阿Moon）尚未現身，據悉劉佩玥飾演的卓美雅將於明晚（3日）登場，更是劇中角色是關鍵人物。

據了解劉佩玥飾演的卓美雅不但背景非凡，更會與顧青桐（高海寧飾）、顧雙兒（江嘉敏飾）及昨晚新出場的宋允基（丁子朗飾）掀起一番風雲，角色絕非等閒之輩。

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▲ （TVB發相）

神秘人行蹤詭秘

隨著背負著重要「使命」的新角色出場，加上接獲新任務，顧家三姊妹顧靈珊（黃翠如飾）、青桐及雙兒將再度遇上新變數。而劇情未來兩集重頭戲，將落在顧靈珊身上。

予人感覺硬朗、凡事撐到盡的靈珊，將接二連三遇上打擊。首先隨著一則重要訊息曝光，靈珊因而發現師傅（杜燕歌飾）一大秘密，靈珊向師傅追問詳情時情緒大爆發，不但雙眼充斥怒火，全程更數度氣至落淚，兼不時仰天大笑兼冷笑！

本性其實善良的靈珊因為負責聆訴個案的苦主的悲慘遭遇，最終壓力爆煲開始頭痛及精神恍惚，身邊又不時出現神秘人，令劇情更添詭秘。

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翠如演技大躍進

雖然翠如在《七公主》中的演出曾惹負評，但隨著劇情逐步推進，觀眾逐漸接受了翠如這種演繹風格，開始有網民為翠如加油：「翠如演呢類角色係新嘗試，演員就係要演活唔同角色，呢啲角色唔討好，但睇落去愈睇愈正！」「有突破！努力！」

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監製陳維冠亦表示對翠如表現滿意：「大家看下去，就會發現翠如的吸引力，在我眼中，她有投入到角色。她應付強悍的對白可能未必是最好，但她一直有努力改善，希望大家給她機會。」

另外子朗雖然較遲出場，但他的戲份卻十分搶眼，先有喪食「泡菜」以證清白，再有剝光豬晒健美腹肌揹著雙兒走難；而他與劉佩玥在劇中亦會有一段撲朔迷離的關係，絕對值得期待。

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