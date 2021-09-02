【回港檢疫】港府擬恢復回港易及來港易計劃　港人內地客添便利　

▲ 港府早前因應內地的疫情，8月5日起，暫停廣東省以外的「回港易」計劃。（資料圖片）

香港和內地的疫情都已平靜下來，兩地通關雖然未有期，但據知，廣東省以外的「回港易」計劃，港府將盡快恢復；針對內地客的「來港易」計劃，也快率先在廣東推出。「回港易」計劃是方便港人從內地返港，豁免檢疫；「來港易」則是方便內地旅客來港，在這計劃下，內地居民持陰性檢測結果，來港可豁免檢疫，但每日設上限名額。

廣東省外「回港易」 盡快恢復

港府早前因應內地的疫情，8月5日起，暫停廣東省以外的「回港易」計劃。親中網媒日前天就發表評論，指中秋佳節將至，港人或現返港潮，社會普遍期待，港府暫停的「回港易」計劃（廣東省除外），應盡早恢復如常。

評論認為，自8月5日起，除廣東省外，內地其他地區返港的香港居民，不能用「回港易」返港豁免檢疫，但現時內地疫情已受控，「回港易」計劃再無必要繼續收窄；近期由於內地入境香港的人數激增，「回港易」預約已出現多日爆滿的罕見狀況。

深圳灣每日入境 倍增至3千人

評論更指出，9月初香港學校陸續開學，不少原本準備赴歐美留學的內地學生，現轉投香港求學，今學年報考香港八大院校的內地新生激增；入境處資料顯示，自8月中下旬以來，每日通過深圳灣口岸入境香港的人數，均逾3,000人，超過往常一倍，逢周末更大排長龍。

據悉，港府因應內地疫情緩和，將盡快恢復廣東省以外的「回港易」計劃安排。

另外，特首林鄭月娥日前也爆料說：「上海朋友到港不用等兩地通關，政府會盡快推出非港人的『來港易』，先導計劃在廣東，其後可延至上海。」

林鄭周一（30日）以網上視像方式，參與滬港合作第五次會議，她接受上海媒體訪問時透露，香港和內地及澳門，一直保持聯繫，積極研究在三地疫情受控，及不增加各自公共衞生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來，但上海朋友不用等兩地通關，政府會盡快推出非港人的「來港易」計劃，在廣東實行後延至上海；香港各行業，也期待上海旅客在兩地恢復旅遊往來時，重臨香港。

換言之，雖然未有通關，但港府的「回港易」加上「來港易」計劃，總算令在內地的港人，及廣東和上海等旅客，更方便來港。

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撰文 : 傅流螢