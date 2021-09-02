【神舟十二號】3名航天員明與本港青年連線對話　帶學生直搫天宮空間站內部情況

▲ 太空人聶海勝的工作情況。（新華社圖片）

神舟十二號載人飛船於今年6月17日升空，並與天和核心艙對接，三名國家航天員順利進內。3名航天員將於明日（3日）與本港青少年進行實時連線，帶領中小學生參觀「天宮」天和核心艙。

教育局局長楊潤雄今日（2日）在社交平台表示，3位國家航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波將於本周五下午在天宮空間站進行「中國空間站系統建設座談會」，與本港中小學同學實時連線，同學可透過此機會了解國家航天事業的最新發展、太空的知識、航天科技和航天員的生活，是難得的STEM教育機會；亦可以學習航天專家和航天員的高尚情操，是值得學習的素養。他期望，各中小學校長和老師可以安排同學收看線上直播，並從旁指導。

活動詳情：

日期： 9月3日（星期五） 時間： 下午約1:00至2:30 語言： 普通話 媒體： 香港電台31頻道、香港再出發大聯盟、香港生產力促進局、香港01、南華早報、明報、香港商報、港人講地、橙新聞、點新聞、鳳凰秀及相關Facebook專頁 聯合主辦 中央人民政府駐香港特別行政區政府聯絡辦公室、香港特別行政區政府、中國載人航天工程辦公室

同場加映，小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

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責任編輯：黃悅晴