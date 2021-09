【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉罕談與父親關係　單親家庭成長致情緒壓抑

香港的國際級影帝梁朝偉進軍荷里活,在Marvel首套華人任主角的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)內飾演大反派文武。

眾所周知,梁朝偉在單親家庭成長,從小與母親生活,而他是孝順仔一名,一直十分愛錫媽媽,可是卻從來很少講及父親。近日他接受美國雜誌《GQ》訪問,除談及如何演繹文武一角外,更十分罕有地談及與父親的關係。

偉仔罕談父親

梁朝偉在訪問中表示,父親當年在夜場任職經理,可是在偉仔只有7歲時,父親在第三度離家出走後沒有再回家。

他直言,自此不太懂如何與人相處:「小時候,身邊每個人都在談他們的父親、家庭,以及他們有多快樂,我猜想自己由這時開始就拒絕與別人溝通,變得非常壓抑。」

而他在單親家庭成長的壓抑情緒,靠與母親看電影獲得釋放。偉仔也由此喜歡羅拔迪尼路(Robert De Niro)、阿爾柏仙奴(Al Pacino)及真赫曼(Gene Hackman)。至於,偉仔媽媽最喜歡的明星是阿倫狄龍(Alain Delon)。

但是,縱然梁朝偉現在的演技已可駕馭各類角色,可是也因成長陰影而令他甚抗拒演父親角色:「曾有人找我演一個失敗的父親,但我拒絕,因為不想勾起父親怎麼對待我」

深層次演繹文武

因此多年來,大家很少看到他飾演爸爸的角色。可是今次在《尚氣與十環幫傳奇》卻要演尚氣(劉思慕飾)的父親文武。

他分析今次角色演繹說:「因為他(文武)小時候得不到自尊,活得像Underdog,爸爸瞧他不起,家裡有家暴,後來得到超能力後,開始想找回自尊,他覺得有權力就有自尊,但自尊去到極端,就變成自戀狂,也聽不到別人說話。

▲ 《尚氣與十環幫傳奇》

朝偉進一步指,他並不是演一個很表面的反派,而是個有深層次、有血肉的人物:「也因為他在戲裡的遭遇,他會把這些(挫敗)遷怒在別人身上,變成了反社會人格,我覺得他因為這樣才變成這樣的大壞蛋,但更多是他是個失敗的爸爸。他很想愛子女,但他不懂得去愛,他連愛自己都不會愛。」

與星爺識於微時

另外,文中更有提及,梁朝偉本來在電器店當銷售員,在識於微時的友周星馳鼓勵下,在1982年報考無綫電視藝員訓練班由此入行。

不過據梁朝偉、周星馳過往一些訪問中回憶稱,當時是因為周星馳想報讀TVB藝訓班,於是拉梁朝偉同去報名壯膽,可是訓練收了梁朝偉、周星馳卻名落孫山。

星爺後來經戚美珍介紹,才進入TVB在夜間特設的藝訓班而之後入行。結果,兩人都成為了超級巨星。