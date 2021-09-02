【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉罕談與父親關係　單親家庭成長致情緒壓抑

香港的國際級影帝梁朝偉進軍荷里活，在Marvel首套華人任主角的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）內飾演大反派文武。

眾所周知，梁朝偉在單親家庭成長，從小與母親生活，而他是孝順仔一名，一直十分愛錫媽媽，可是卻從來很少講及父親。近日他接受美國雜誌《GQ》訪問，除談及如何演繹文武一角外，更十分罕有地談及與父親的關係。

【奧運熱潮】影帝梁朝偉任青少年運動基金贊助人 罕談運動得著助演戲

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

偉仔罕談父親

梁朝偉在訪問中表示，父親當年在夜場任職經理，可是在偉仔只有7歲時，父親在第三度離家出走後沒有再回家。

他直言，自此不太懂如何與人相處：「小時候，身邊每個人都在談他們的父親、家庭，以及他們有多快樂，我猜想自己由這時開始就拒絕與別人溝通，變得非常壓抑。」

同場加映：七仙羽

而他在單親家庭成長的壓抑情緒，靠與母親看電影獲得釋放。偉仔也由此喜歡羅拔迪尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）及真赫曼（Gene Hackman）。至於，偉仔媽媽最喜歡的明星是阿倫狄龍（Alain Delon）。

但是，縱然梁朝偉現在的演技已可駕馭各類角色，可是也因成長陰影而令他甚抗拒演父親角色：「曾有人找我演一個失敗的父親，但我拒絕，因為不想勾起父親怎麼對待我」

深層次演繹文武

因此多年來，大家很少看到他飾演爸爸的角色。可是今次在《尚氣與十環幫傳奇》卻要演尚氣（劉思慕飾）的父親文武。

他分析今次角色演繹說：「因為他（文武）小時候得不到自尊，活得像Underdog，爸爸瞧他不起，家裡有家暴，後來得到超能力後，開始想找回自尊，他覺得有權力就有自尊，但自尊去到極端，就變成自戀狂，也聽不到別人說話。

▲ 《尚氣與十環幫傳奇》

朝偉進一步指，他並不是演一個很表面的反派，而是個有深層次、有血肉的人物：「也因為他在戲裡的遭遇，他會把這些（挫敗）遷怒在別人身上，變成了反社會人格，我覺得他因為這樣才變成這樣的大壞蛋，但更多是他是個失敗的爸爸。他很想愛子女，但他不懂得去愛，他連愛自己都不會愛。」

與星爺識於微時

另外，文中更有提及，梁朝偉本來在電器店當銷售員，在識於微時的友周星馳鼓勵下，在1982年報考無綫電視藝員訓練班由此入行。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過據梁朝偉、周星馳過往一些訪問中回憶稱，當時是因為周星馳想報讀TVB藝訓班，於是拉梁朝偉同去報名壯膽，可是訓練收了梁朝偉、周星馳卻名落孫山。

星爺後來經戚美珍介紹，才進入TVB在夜間特設的藝訓班而之後入行。結果，兩人都成為了超級巨星。