【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦

▲ 2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）愈住愈富貴。

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活愈來愈富貴，曾與家人居住公屋的陳庭欣，自去年底開始搬進月租10萬元的沙田九肚山洋房。陳庭欣近日騷豪宅內部的生活環境，成為網民討論焦點。

【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房 疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】

▲ （林宇翔 攝）

陳庭欣入住九肚山

現年34歲的Toby畢業於曼徹斯特大學，修讀環境學系學士課程。入娛樂圈前，曾為伯樂（Bó Lè Associates）香港分公司的研究員，負責收集資料協助公司處理獵頭工作。至2010年參加香港小姐並奪冠，順理成章入行成為TVB藝員。

因為Toby曾與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」，不過入行後生活質素愈來愈高的她，在去年底搬到沙田九肚山洋房。

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據悉該單位以月租10萬元租住，實用面積約3003平方呎的洋房內，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

她在自家YouTube Channel「Animore TV 動物踩過界」，已曾把家中大浴室、天台以及客廳曝光。

到日前，Toby慶祝34歲生日，在網上騷慶生照令豪宅的廚房及飯廳展現大眾眼前，從相中可見單位非常之寬敞。

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Toby或將為人妻

至於感情生活方面，Toby曾與TVB藝人翟威廉拍拖5年後分手。再見亦是朋友，二人現時的關係由情侶變成「Best Friend」。

2017年，Toby被指跟有米大狀唐偉倫（Warren）拍拖。但後來她於2018年6月與Benny相戀，近日更有指二人計劃於今年內結婚。