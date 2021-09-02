  • 31°C
香港時間 : 2021902日 (週四) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦

娛樂 12:49 2021/09/02

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）愈住愈富貴。

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活愈來愈富貴，曾與家人居住公屋的陳庭欣，自去年底開始搬進月租10萬元的沙田九肚山洋房。陳庭欣近日騷豪宅內部的生活環境，成為網民討論焦點。

【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房　疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】

（林宇翔 攝）

陳庭欣入住九肚山

現年34歲的Toby畢業於曼徹斯特大學，修讀環境學系學士課程。入娛樂圈前，曾為伯樂（Bó Lè Associates）香港分公司的研究員，負責收集資料協助公司處理獵頭工作。至2010年參加香港小姐並奪冠，順理成章入行成為TVB藝員。

因為Toby曾與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」，不過入行後生活質素愈來愈高的她，在去年底搬到沙田九肚山洋房。

最新影片推介：七師傅專訪

據悉該單位以月租10萬元租住，實用面積約3003平方呎的洋房內，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

她在自家YouTube Channel「Animore TV 動物踩過界」，已曾把家中大浴室、天台以及客廳曝光。

到日前，Toby慶祝34歲生日，在網上騷慶生照令豪宅的廚房及飯廳展現大眾眼前，從相中可見單位非常之寬敞。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Toby或將為人妻

至於感情生活方面，Toby曾與TVB藝人翟威廉拍拖5年後分手。再見亦是朋友，二人現時的關係由情侶變成「Best Friend」。

2017年，Toby被指跟有米大狀唐偉倫（Warren）拍拖。但後來她於2018年6月與Benny相戀，近日更有指二人計劃於今年內結婚。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

相關文章

【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房　疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】
11:28 2021/04/09
【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房　疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】
【陀槍師姐2021】陳庭欣又做綠茶婊搶人男友　入行十年Toby演小三最深入民心
11:28 2021/03/04
【陀槍師姐2021】陳庭欣又做綠茶婊搶人男友　入行十年Toby演小三最深入民心
【我的富豪男友】陳庭欣男友再被踢爆疑出軌　傳楊振源送樓氹女友
11:26 2020/12/18
【我的富豪男友】陳庭欣男友再被踢爆疑出軌　傳楊振源送樓氹女友

你可能感興趣

【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房　疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】
11:28 2021/04/09
【搬入豪宅】傳陳庭欣月租10萬租九肚山洋房　疑富貴男友出錢計劃今年結婚【多圖】
【陀槍師姐2021】陳庭欣又做綠茶婊搶人男友　入行十年Toby演小三最深入民心
11:28 2021/03/04
【陀槍師姐2021】陳庭欣又做綠茶婊搶人男友　入行十年Toby演小三最深入民心
【我的富豪男友】陳庭欣男友再被踢爆疑出軌　傳楊振源送樓氹女友
11:26 2020/12/18
【我的富豪男友】陳庭欣男友再被踢爆疑出軌　傳楊振源送樓氹女友
陳庭欣 娛樂人物職業 演員 香港小姐 家庭關係 兩性關係 網絡熱話 拍拖 結婚 娛樂機構

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】
10:32 2021/08/30
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】