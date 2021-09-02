【名牌開倉】Prada+Salvatore Ferragamo低至1折　尖沙咀TWIST國際廣場Outlet開倉

▲ OL注意，名牌開倉，係時候掃貨了，Prada、Salvatore Ferragamo、Tod's 等名牌低至1折。

買手袋絕對是一項不簡單的投資，一個名牌手袋就至少要逾兩萬的價錢，因此精明的女生都會看準減價機會搶先入貨。集合了多個國際時裝名牌的TWIST，其尖沙咀iSQUARE國際廣場店全新Outlet Zone就集合了數千款減價貨品，最平由1折起發售！

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集合了多個國際時裝名牌的TWIST，最近於尖沙咀iSQUARE國際廣場店新增設了Outlet Zone，集合了數千款減價貨品。Outlet精選了多款歐洲名牌手袋、配飾、服裝、首飾及鞋履等，全都有優惠，多個知名歐洲品牌包括Prada、Roger Vivier、Tod's、Bally、Moschino、Givenchy、Kenzo及JACK & CO等等，貨品以1折起發售。

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除減價優惠外，由即日起至2022年1月31日，TWIST更推出「$5000電子消費券獎勵計劃」，只需購物滿淨額$2,000或以上，並以WeChat Pay HK（微信支付香港）或AlipayHK（支付寶香港）付款，即可獲$100即時現金扣減，更可升級至尊尚會員及即時享有尊尚會員折扣優惠，雙重驚喜！

記者︰梁靜詩