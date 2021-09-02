  • 32°C
香港時間 : 2021902日 (週四) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名牌開倉】Prada+Salvatore Ferragamo低至1折　尖沙咀TWIST國際廣場Outlet開倉

休閒消費 15:29 2021/09/02

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

OL注意，名牌開倉，係時候掃貨了，Prada、Salvatore Ferragamo、Tod's 等名牌低至1折。

買手袋絕對是一項不簡單的投資，一個名牌手袋就至少要逾兩萬的價錢，因此精明的女生都會看準減價機會搶先入貨。集合了多個國際時裝名牌的TWIST，其尖沙咀iSQUARE國際廣場店全新Outlet Zone就集合了數千款減價貨品，最平由1折起發售！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

集合了多個國際時裝名牌的TWIST，最近於尖沙咀iSQUARE國際廣場店新增設了Outlet Zone，集合了數千款減價貨品。Outlet精選了多款歐洲名牌手袋、配飾、服裝、首飾及鞋履等，全都有優惠，多個知名歐洲品牌包括Prada、Roger Vivier、Tod's、Bally、Moschino、Givenchy、Kenzo及JACK & CO等等，貨品以1折起發售。

最新影片：前主播蔡雪瑩教整簡易甜品　「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

除減價優惠外，由即日起至2022年1月31日，TWIST更推出「$5000電子消費券獎勵計劃」，只需購物滿淨額$2,000或以上，並以WeChat Pay HK（微信支付香港）或AlipayHK（支付寶香港）付款，即可獲$100即時現金扣減，更可升級至尊尚會員及即時享有尊尚會員折扣優惠，雙重驚喜！

記者︰梁靜詩

相關文章

【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】
今日 10:43
【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
08:47 2021/08/31
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
【快閃優惠】人氣名牌SENREVE進駐IFC開快閃店　數千元買意大利製手袋性價比取勝
12:29 2021/08/23
【快閃優惠】人氣名牌SENREVE進駐IFC開快閃店　數千元買意大利製手袋性價比取勝

你可能感興趣

【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】
今日 10:43
【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
08:47 2021/08/31
【MIRROR成員】姜濤+AK+邱士縉演繹Burberry TB印花　創意總監Logo小魔法提升品牌人氣
【快閃優惠】人氣名牌SENREVE進駐IFC開快閃店　數千元買意大利製手袋性價比取勝
12:29 2021/08/23
【快閃優惠】人氣名牌SENREVE進駐IFC開快閃店　數千元買意大利製手袋性價比取勝
減價開倉 開倉 著數優惠 iSQUARE 尖沙咀 時裝服飾種類 時裝服飾 鞋履 品牌 手袋

最高瀏覽

【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立
16:03 2021/09/01
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立