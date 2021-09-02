【5000元消費券】旺角始創中心外約300人排隊查詢　多名長者不勝體力須暫坐歇息

▲ 旺角始創中心外約300人排隊查詢5000元消費券，人龍由彌敦道排到西洋菜街。

部分透過書面及次輪電子登記市民，昨日（1日）未能成功收取第一期電子消費券。有市民今（2日）到位於旺角始創中心的秘書處排隊查詢申請，現場大多是長者在輪候，多名長者不勝體力須暫坐歇息，人龍數目約有300人，由彌敦道開始，轉入水渠道再排到西洋菜街。

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有現場輪候，約70歲的張女士指，對政府的安排十分失望，認為是次申請手續十分繁複，不理解當局不直接發放現金，據她了解自己或填漏6月18日前不得離港的聲明。

有市民今早致電電台，指未能成功領取消費券。葉先生表示，這星期去了旺角始創中心消費券計劃秘書處3次，不少人聚集在電梯大堂，每次都要等候2小時，而辦事處只有10個櫃位，每次諮詢完都仍有不清晰的地方，於是又再去詢問。由於他為媽媽登記領取，需要簽委託書，今日要再到秘書處處理。



長者冼先生稱，兄長居於安老院，要先到安老院取其的身份證及八達通登記，感到十分麻煩，認為政府應派發現金。

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