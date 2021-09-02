【5000元消費券】旺角辦事處外約300人排隊查詢　多名長者體力不支稱對陳茂波失望

▲ 旺角始創中心外約300人排隊查詢5000元消費券，人龍由彌敦道排到西洋菜街。

部分透過書面及次輪電子登記市民，昨日（1日）未能成功收取第一期電子消費券。有市民今（2日）到位於旺角始創中心的秘書處排隊查詢申請，現場大多是長者在輪候，多名長者不勝體力須暫坐歇息，人龍數目約有300人，由彌敦道開始，轉入水渠道再排到西洋菜街。

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旺角始創中心17樓辦事處的輪候情況：

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有現場輪候、約70歲的張女士指，對政府的安排、特別是對財政司司長陳茂波感到十分失望，認為是次申請手續太繁複， 缺乏誠意，希望政府可以將申請手續盡量簡化或以現金派發，據她了解自己或填漏6月18日前不得離港的聲明。

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而任職飲食業、60歲的歐先生指，今日特意請假處理申請，指對申請消費券手續感不清晰，批評整個申請程序費時失事，將申請表交到郵政局後，無從得知是否有填漏資料，亦無法得悉當局是否已經接收到申請，認為若有訊息通知及聯絡核實申請資料，應可避免因錯誤填寫表格而令收取消費券延誤問題的發生。

擔任保安人員的古先生認為，申請消費券填寫的表格內容過於複雜，而交表格後亦未有收到核實通知，到郵局及消費券辦事處亦未能尋找已遞交的表格，認為有關部門的處理手法出現問題，希望政府可以體諒長者，以較簡單的方法派發消費券或派發現金。

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