【潮物速報】廚具LE CREUSET首推防疫口罩　購物滿$1,800即可獲贈鑄鐵鍋圖案口罩一盒

▲ LE CREUSET首次推出口罩。

無論你是否一位精於烹飪的人，應該都懂得LE CREUSET的名字，因為品牌那顏色豐富的廚具和茶具早已成為不少人收集的對象。近日新冠疫情仍然未受控，因此，不少品牌都開始加入生產口睪，用當中LE CREUSET就終於推出自己的口罩，而且設計和顏色和它們的廚具一脈相承。

LE CREUSET來自一個法國的小鎮，於1925年由Armand Desaegher與琺瑯色彩專家Octave Aubeccq合作研製出cocotte鑄鐵琺瑯工藝，生產過程將鋼鐵原料在高溫下熔化，再注入天然砂石模具，冷卻後，然後敲碎砂模取出鑄鐵鍋，再經過多種工序，重複鍍上琺瑯於廚具表面確保鑄鐵鍋不生鏽，因此品牌的廚具長年使用後仍可保持亮麗。

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至於今次LE CREUSET推出的口罩合共兩款，一款以品牌著名的橙色配黑色鑄鐵鍋圖案，另一款則是Cool Mint和Shell Pink色鑄鐵鍋圖案。

現在大家只要在LE CREUSET專門店或網店購物滿$1,800（折實價），即可以獲贈別注版LE CRESET X Maskology口罩一盒（15片裝）。

記者：何偉雄