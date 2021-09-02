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【5000元消費券】當局指已加派人手處理申請　籲毋須急於前往旺角秘書處

社會 11:24 2021/09/02

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當局指已加派人手處理申請，籲毋須急於前往旺角秘書處。

部分透過書面及次輪電子登記市民，昨日（1日）未能成功收取第一期電子消費券。有議員接獲市民求助，因不同的原因而沒有接收當局的短訊，導致未能領取消費券，呼籲當局派員致電長者通知其申請情況。當局強調已加派人手處理個案，市民毋須急於前往秘書處。

油尖旺區議會副主席朱子洛在電台節目表示，有長者登記時填了家居電話，或填錯手提電話號碼，因此未能接收短訊。另有個案是兩夫婦一同交申請表，但只有一人領取到消費券，他估計表格或在運送期間遺失。

民建聯立法會議員葛珮帆在同一節目表示，收到不少市民求助，查詢後可能是填錯資料，亦有部分個案曾收到短訊要求補交資料，但卻錯過了，故沒有在上月31日前補交資料，部分個案則並沒有收到相關短訊。她認為當局可派員致電長者，通知相關情況。

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，昨日有約數百至1000名市民到秘書處查詢，當中有申請人無附上身份證副本，有人沒有簽名，亦有人填漏居港聲明等。

她稱，部分市民因未能領取消費券而感到驚慌，即使於秘書處未取得籌號也不願離開，以致情況混亂，當局已加派人手，秘書處除了星期一至五朝9晚6開放，未來兩個星期六亦會開放安排未來兩個周六在早上9時至下午6時提供服務，加快處理個案。她強調，職員會盡量協助到場補交資料的市民，確認其資料無誤，呼籲市民毋須太心急一窩蜂前往秘書處。

至於部分人收到成功登記短訊後，仍未能收到消費券，王學玲猜測可能與支付工具營辦商的帳戶有關，市民可先聯絡營辦商。

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記者：陳麗娜

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