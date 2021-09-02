【思家大戰X智能愛人】李佳芯被星爺問題考起　馮盈盈麥美恩鬥表情包

▲ 李佳芯和陸永分為兩隊對戰。

李思捷主持及監製的趣味民調遊戲節目《Family Feud》，於9月5日（星期日）播出第二集，請來《智能愛人》劇中演員李佳芯（Ali）、馮盈盈、泰臣、簡淑兒、Joe Junior組成的「智能」隊，與陸永、麥美恩、江欣燕、盧宛茵、戴耀明組成的「愛人」隊爭奪五萬元獎金獎品！

早前網民看畢第一集後，留言指最期待畫面是農夫的陸永及C君現身，想不到第二集即半個願望成真！

不過由於麥美恩、馮盈盈及江欣燕這三位女子組代表相當搶Focus，兼答案驚為天人，表情多又搞笑，令陸永相對失色。

▲ 陸永跟麥美恩等組成一隊。

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為了挽回焦點及爭取勝利，陸永不但竭力擠出金句，又與隊員麥美恩及江欣燕等夾計出「陰招」對付「智能」隊，欣欣受訪時笑言：「我們以為中間有一題我們不玩，讓給他們玩，（因為）舐嘢機會好高㗎！」

第二集首條問題看似相當簡單，是「講出一套周星馳嘅電影」，正當以為是送分題，民調答案卻極度出人意表！第一個獲得回答權的李佳芯，原本信心十足地喊出心水答案，豈料答唔中，令現場所有人大跌眼鏡！之後陸永隊隊員於回答相關題目時亦先後「觸礁」。

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節目中其他貼地生活題亦同樣令一眾嘉賓搲爆頭，盈盈更數度露出尷尬表情。盈盈事後開心Share玩《思家大戰》秘技：「唔需要諗太多！諗太多會聰明反被聰明誤。」而Ali則認為：「最緊要夠真！直接！大膽！」

同場加映：七仙羽訪問

為了令家庭觀眾體驗遊戲過癮之處而增設的官方臉書有獎問答遊戲《思家觀眾大戰》，昨日公布首次遊戲答案，根據「講一個TVB成日萬歲藝員」的100名幕後員工民意調查題目，最高票選藝人最終為陳煒；答中陳煒的參與遊戲者當中，會有五位成功贏取價值HK$1,000的 Big Big Shop電子優惠碼。