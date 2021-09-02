【家庭慘劇】19歲兒與母爭執作勢打人　父阻止起衝突充電線勒斃愛子

▲ 台灣一名19歲男子，遭父親用充電線勒頸窒息亡。

台灣發生一宗倫常慘案。一名剛從精神病院出院的19歲男子，日前在家中與母親爭執，並作勢攻擊。父親見狀上前阻止，在安撫兒子時反起衝突，遂以電話充電線錯手勒斃兒子。事後，父親因涉嫌殺人罪被捕，近日以25萬元新台幣（約7萬港元）獲准保釋。

綜合台媒報道，事發在高雄市梓官區，一名19歲黃姓男子，在上月24日晚上10時許，在住所與母親發生爭執。據報，母親用洗衣機洗衣服時，黃男不聽母親勸阻，不停將洗衣球放進洗衣機，母子因此起爭執。

父安撫情緒反起衝突

黃父見兒子情緒激動，作勢攻擊母親，故將兒子帶到2樓房間安撫情緒，未料反而引發衝突，黃父隨手拿起充電線勒住兒子頸部。直至發現兒子窒息昏迷後，黃父才放開手並報警求助。

救護員到場將黃男送院，黃男經搶救後恢復呼吸心跳，但仍未清醒，最終延至翌日下午3時許，被宣告不治。黃父被警方以涉嫌殺人罪拘捕，法庭准他以25萬元新台幣（約港幣7萬）保釋。

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黃男近兩年情況穩定

高雄市性侵害及家庭暴力防治中心主任李慧玲表示，黃男患有身心障礙，情緒不受控制，從小便難以照顧。2015年在黃男14歲時，曾認為父母管教太嚴，向該中心通報，其後有社工介入輔導。後來黃男對父母起肢體衝突，家人同樣向中心通報。但在父母悉心照料、陪伴求醫和定期服藥下，黃男近兩年情況逐漸穩定。

據報，黃父在當地一所車廠工作，與太太育有一子一女，一家四口同住。附近居民透露，夫妻二人平日相處和睦，亦十分疼錫子女。由於兒子有精神健康問題，母親特別加以照顧。雖然之前一家人不時發生爭執，但黃父幾乎都是選擇離開，不跟兒子爭吵，相信是此事件威脅到人生安全，黃父才會這樣做，導致悲劇發生。

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責任編輯：王明芳