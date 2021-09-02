【東京殘奧】日本殘奧乒乓女將甜美外表爆紅　患輕度智障一個原因堅持化妝比賽

▲ 24歲的日本乒乓球手古川佳奈美，是今屆東京殘奧會選手之一。

今屆東京殘奧會上不乏話題選手，其中一名就是24歲的日本乒乓球手古川佳奈美。古川佳奈美不僅有出色的球技，亦因甜美可愛的外表而爆紅網絡。患有輕度智力障礙及自閉症的古川，在賽場堅持化妝上陣，曾表示：「比賽前必須要做的事就是『化妝』。」而背後原因只有一個。

出生於日本福岡的古川佳奈美，外表與常人一般，但成長經歷卻並不平坦。就讀小學4年級時，古川被診斷出患有輕度智力障礙及自閉症。

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中學時在媽媽鼓勵下，古川愛上乒乓球運動，但卻因智力缺陷而導致記憶力較差，經常忘記比賽規則及術語、器材名稱等，在運動路上吃過不少苦頭。

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古川2012年首次出戰日本福岡縣青年乒乓球賽，卻未想到成績斐然，一上場就贏得冠軍，令本來只是打算累積公開賽經驗的她也大感驚訝。

高中畢業後，古川開始邊打工邊進行乒乓球訓練，一星期會有6次練習。2015年，她開始參加國際賽事，一步一步鍛鍊球技，目前世界排名第5。

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古川外型亮麗，每次出賽都會化妝上場，她就曾在訪問中解釋原因，表示透過擦粉底、腮紅、唇膏等淡妝，可以令她更進入比賽狀況。而她亦認為，化妝能提高自己的比賽動力：

每次比賽時，我都覺得有很多人在看著，所以不能展現不好看的一面，一定會在賽前好好打扮自己再進場。

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責任編輯：羅嘉欣