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【倫常慘案】高中兄弟嫌7旬嫲嫲囉嗦狠下殺手　爺爺目睹愛妻被狂刺致死感崩潰

親子 12:12 2021/09/02

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韓國一對兄弟因嫌嫲嫲太囉嗦，用刀將她刺死。

韓國近日發生一宗倫常慘案，一對分別18歲及16歲的兄弟，因不滿77歲嫲嫲囉嗦而狠下殺手，用刀狂刺嫲嫲頭部、身體及手臂等，導致她傷重身亡。93歲爺爺行動不便，目睹案發經過卻無力阻止，崩潰報警。

爺爺目睹愛妻被殺

據韓媒《首爾新聞》報導，事發於8月30日凌晨，一名77歲老婦在大邱市住宅內昏迷，頭部、肩膀及手臂等多處現刀傷，送院後傷重不治。據悉報案人為死者93歲丈夫，他下半身癱瘓、行動不便，事發時目睹大孫用刀狂刺太太，欲前去阻止孫兒惡行，卻被次孫攔着，只能眼白白看着愛妻死去。

警方到場後將孫子拘捕，18歲大孫承認自己犯案，表示因為嫲嫲太囉嗦，不想替她當跑腿，所以動了殺機。警方表示，16歲次孫疑有精神問題，過程中聽從哥哥的命令行事，沒有積極參與行兇。

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兄弟與父母關係不佳

據悉兩兄弟與父母關係不佳，2012年起搬往爺爺嫲嫲家居住，由兩老照顧。年邁爺爺行動不便，兩兄弟的起居飲食，都由7旬嫲嫲獨力照顧。為了幫補家計，嫲嫲除了接受政府資助外，還會執紙皮變賣。嫲嫲一直盡力照顧孫子，有韓媒拍攝到，案發現場掛起了一件校服，相信是嫲嫲臨死前做的家務。

事件傳出後，不少網民怒轟孫子禽獸不如，「嫲嫲辛辛苦苦地湊大他們，卻換來被殺死的結局」、「他們親手毀了自己的未來」、「爺爺很慘，親眼看着太太被殺……」、「嫲嫲太可憐了，無法想像她在孫子手中失去生命那刻的感覺」。

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責任編輯：王明芳

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