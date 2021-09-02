【生酮飲食】55歲黎芷珊生酮飲食法極速瘦身燃脂　零運動2星期減7磅

現年55歲的主持人黎芷珊保養得宜，芷珊接受TOPick訪問時表示，她選擇生酮飲食法減肥，好處是毋須戒口，減肥期間不用做運動，卻能達到去水腫和全身變瘦的效果，她更大方分享了一些飲食心得，適合為迎夏日而努力瘦身的女士們參考。

芷珊數年前經私人健身教練介紹，首次接觸生酮飲食法，當時希望在短期內減肥的她，僅花短短2星期就減約7磅，褲子尺碼由38碼減至34碼：

當時在2個星期內減了7磅，對極速減肥很有用。在戒糖減肥的全盛時期中，最厲害是褲子減了2個size。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

芷珊著重身形，相對少關注磅數。使用生酮飲食法後，她大讚去水腫功效甚好，面上輪廓變得分明，亦能全身有效減肥，不只局部變瘦。而最驚奇的是，即使減肥時她完全零運動，體態上卻能收到運動後般的效果。

這種飲食方式能很好地去水腫，首星期便去除很多水腫，重拾面上輪廓。肚子本身很難減，但生酮飲食法就能令全身都瘦到。不用怎做運動，卻有做運動的效果。

試過很多瘦身方法的芷珊認為，生酮飲食法是比較自然的減肥方法，減肥期間不能吃零食，但就有許多其他選擇，如肥膏、雞皮都可以食，而且因為攝取了很多脂肪，故此沒有飢餓感。同時戒糖後，人變得精神，沒有那麼勞累。

在飲食方面，芷珊會攝取約70%脂肪，肉類上可以有很多選擇，如紅肉、白肉、海鮮、肥豬肉、東坡肉等都能吃，但如加入大量糖分來醃製的咕嚕肉就不能吃。食物搭配上，她會常吃煙肉、煎蛋、希臘乳酪等，生果會選士多啤梨、莓類等果糖較低的生果，其他生果就儘量少吃。

以下是推介一天餐單：

早餐：加入鮮忌廉的防彈咖啡（以植物代糖stevia代替白砂糖）

午餐：煙肉炒蛋、多菜為主（如沙律）

晚餐：煎牛扒、椰子油炒蛋（避免芥花油）

芷珊擁有白晢肌膚，身材纖

現實中單身9年的芷珊，過往感情生活多姿多采的她，坦言思想隨年紀增長而改變，強調渴望愛情絕不等於恨嫁，即使單身也並沒有甚麼可怕。

最新影片：前主播蔡雪瑩教整簡易甜品 「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】

單身9年，芷珊姐姐笑言：「怎會沒人追？」她承認曾有些對象出現，但隨著年紀增長，找另一半的心態亦有改變：「後生時大家都是憑感覺，喜歡就去，不太去計較大家是否適合。」

她坦言：「隨著年紀越大，感覺很難才會有，就算條件可以，差那一點就是那一點。而且覺得將來這位就是陪伴終生的人選，不想再去嘗試，不適合就再找，沒有這樣的時間了，所以覺得要落實一個人很重要。」

黎芷珊生酮飲食38碼變34碼 每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

記者 : 陳昊淋