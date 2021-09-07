【英國升學】英國學生簽證毋須律師代辦　升學界花姐拆解中介濫收附加服務費「三寶」

▲ 升學界花姐拆解中介濫收附加服務費「三寶」。

看完過往關於升學陷阱的九篇專欄，大家應該可以刀槍不入，不過魔鬼在細節，當心暗箭。有幾項附加服務常遭濫收費用，大家要留意以下的「掠水三寶」。

1. 提防律師代辦簽證

其實申請學生簽證不難，家長可以考慮自行申請；都是填寫學生的個人資料及由學校發的簽證信上的資料，如學生簽證號碼 CAS (Confirmation of acceptance for studies)、學校簽證號碼 (Sponsor licence number)、英國身分證 BRP (Biometric residence permit) 的領取地點；領取地點可選郵局或填學校代碼，一般審核需時，記得預留4至6星期。

怕麻煩的話，亦有中介提供代辦簽證服務，收費約港幣2,000元。不過，有個別中介或學校聲稱，要委託英國律師代辦簽證，要求家長支付港幣6,000元至8,000元的律師費用，而申請簽證根本毋需律師！此舉只是學校為減省行政成本，由律師樓代學校出簽證信，卻要家長埋單！

2. 提防監護人服務「食水」深

不少中介都以合作模式向家長推薦相熟的監護人服務公司，但有家長曾被中介硬銷監護人服務，其後自行上網找監護人公司資料比較，發現假期和服務範圍都有不同，中介報價更高出兩倍，「食水」甚深。

家長要防範被濫收費用，可先提防中介自製的純中文版本宣傳單張！由於監護人公司需連繫英國寄宿家庭，並經英國寄宿學校協會等機構審查，所以各文件及網站都以英文版本為主，而純中文版本的宣傳品，很大可能是中介特別為sell 香港人或國內人而設，中伏機會高。

大家亦可直接聯絡監護人服務公司報價，每年收費約英鎊1,500 至3,500，收費較貴的設有廣東話或國語聯絡人，並以WhatsApp及WeChat 聯絡，部份更會定期到學校探訪學生，主動向家長報告。

3. 提防亂報考試

有中介劃一要求學生有理無理都先報英文考試，其實建議只為「自肥」，有些考試並非必要！或者中介公司本身為獨家考試中心，考試又可多賺收入，因此家長切勿盲目為子女亂報考試班。

近年常見的「UKiset」及「聖三一考試」亦非必須，只適用於少量較出名學校如 Brighton College、 Wycombe Abbey 用作快速篩選申請數目。

UKiset 考試：只適用於申請入讀中六，另需提前18個月申請。

我曾經與UKiset的負責人討論，與UKiset的是會根據學生的年齡而出題，再按答對題目的多少去調整題目的難度，以測試學生真實成續的水平。

IELTS 雅思：適用於 18 歲或以上，申請大學的中六、七學生。

英國教育局明列16 歲或以下持留學簽證的學生，是不需要考試證明英文能力，但有學店要求15、16歲的學生報考IELTS並要達 6.5 分水平，學生連理解題目都有困難。

Oxford 劍橋英文考試：專門評核 12至18 歲的學生英文水平

Trinity GESE 聖三一考試：口語為主，通常針對13至16歲學生的英文水平

除了濫報考試外，中介會要求學生一併報讀由該中介主辦的備試班、補習班或語言課程，亦令家長增加無謂的額外開支，而且出國升學的原意，是為子女提供輕鬆學習的讀書環境，實在無必要本末倒置。

最新影片推介：