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【PizzaExpress優惠】堂食Pizza消費滿$250即減$50　須包括羅馬薄餅每枱最多減$100【內附詳情】

休閒消費 12:21 2021/09/02

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

今年是PizzaExpress於香港開業的20周年，為與顧客一起締造更多美好時光，PizzaExpress 精心製作一系列羅馬餅底 (Romana)、傳統 (Classic) 10吋及13吋餅底的新菜式，更於9至10月期間，推出一連串以羅馬餅底 (Romana) 及傳統餅底 (Classic) 為題的優惠及獎賞。

1. 由9月8日至10月8日期間，顧客凡惠顧堂食單點菜式，當中需包括一款羅馬薄餅 (Romana)，消費滿港幣$250即減港幣$50 ，每枱最高可享港幣$100優惠。

顧客凡惠顧堂食單點菜式，當中需包括一款羅馬薄餅 (Romana)，消費滿港幣$250即減港幣$50。

2. 由9月8至14日期間，顧客凡透過Deliveroo戶戶送惠顧港幣$658的升級傳統薄餅套餐，便可獲贈限量版薄餅型咕𠱸一個 (建議零售價港幣$80)，期間限定，數量有限，先到先得，送完即止。

3. 由9月15日至10月15日期間，顧客凡惠顧Deliveroo戶戶送指定的傳統 (Classic) 10吋薄餅，即可獲免費升級至13吋薄餅。

4. 由10月11日起，顧客凡惠顧堂食單點菜式滿港幣$500，當中需包括一款羅馬薄餅 (Romana)，便可獲贈限量版環保蜂蠟保鮮布一份 (建議零售價港幣$70)，數量有限，先到先得，送完即止。

顧客凡惠顧堂食單點菜式滿港幣$500，當中需包括一款羅馬薄餅 (Romana)，便可獲贈限量版環保蜂蠟保鮮布一份。

5. 由10月18日起，顧客凡惠顧堂食單點菜式滿港幣$800，當中需包括一款羅馬薄餅 (Romana)，便可獲贈20周年珍藏版縮骨遮一把 (建議零售價港幣$150)，數量有限，先到先得，送完即止。

顧客凡惠顧堂食單點菜式滿港幣$800，當中需包括一款羅馬薄餅 (Romana)，便可獲贈20周年珍藏版縮骨遮一把。

尚有更多精彩活動及獎賞陸續推出，記得留意PizzaExpress Facebook 及 Instagram專頁 ，同時，香港 PizzaExpress亦已推出了PizzaExpress Club (PE Club) 電子會員卡計劃，讓會員尊享各項獨家優惠及獎賞。立即瀏覽 https://club.pizzaexpress.com.hk/ 並登記成為PE Club 會員！ 

記者：曾嘉善

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