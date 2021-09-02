【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子　童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人

▲ 《智能愛人》又有洋蔥位，這段另類母子情令人動容。

劇集《智能愛人》口碑跟收視不俗，除女主角李佳芯演AI家傭獲觀眾讚賞，劇裡不少配角也表現出色。昨日（9月1日）播出的第22集《智能愛人》裡，講述袁太（葉凱茵飾）這位虎媽迫死兒子感自責，全靠AI機械人「小智」來彌補錯失。

這洋蔥位打動到不少網民，當中飾演「小智」的童星徐嘉謙演出到位，連躺地口角流血的死狀也被讚有戲。

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▲ 袁太自言並非好媽媽。

學童不堪壓力跳樓自殺

昨晚《智能愛人》其中一幕講述在阿寶的提示下，家儀（麥美恩飾）知道小智為智能機械人，不過她願意為袁家保守秘密。而小智雖然是人工智能機械人，不過對袁家父母滿有感情，當見到爸爸（陳嘉輝飾）險被車撞時，他即飛撲出去救了他一命。

面對AI小智這個「兒子」，袁太（葉凱茵飾）不禁自責：「別叫我媽媽，我沒有資格做一個好媽媽，是我迫死你。」袁太憶述當年迫兒子溫習兼做功課，由於兒子小智不堪壓力，最終被迫至跳樓自殺。

▲ 徐嘉謙劇裡扮演AI智能人。

袁家夫婦面對喪子之痛，此時奇點推出像真度極高的智能人，聲稱樣子跟聲線也一模一樣，最終複製了「小智」出來。

面對這複製人「小智」，袁太說：「當時我好開心，多謝上天給予我機會，讓我再嘗試做一個好媽媽，我不會再迫你考第一，不會再迫你讀書，亦不會迫你學東西，我只想你開開心心成長。」

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「小智」好演技

葉凱茵演繹虎媽那份自責，令觀眾感心痛兼感動，此外小童星徐嘉謙的演出亦獲讚賞，除了被媽媽責駡而爆喊的戲份外，當中跳樓自殺倒地一幕，他躺地口角流血的死相，網民大讚劇情感人，小演員演技出色。

當中網友留言：「小智好慘， 真係要再讚一次選角，除咗Ali 同古家，連呢啲支線嘅選角都咁正，個個都做得咁好。」、「今集睇到心痛， 劇本能帶出現今社會現像，每個演員都演得到位！真係無得輸。」、「媽咪罵仔嗰幕做得至真很寫實，小智躺地口角流血劇情好堅，呢套劇真係tvb近年難得一見的神劇。」、「個小朋友係屋入面一秒變臉！利害～有潛質！」、「小智終於出場, 呢個小朋友d演技不得了囉!」

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吳綺莉《理想國》演虎媽

其實於2019年播映的ViuTV劇集《理想國》其中一個單元《苟延殘喘》內，徐嘉謙亦同樣扮演過AI智能人。

當中他飾演吳綺莉兒子實仔，劇情講述吳綺莉這位虎媽管教甚嚴，連放假也迫兒子做功課，最後迫到兒子墮樓身亡。

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失去兒子的吳綺莉打擊甚大，其後某公司推出機械人產品，可以模擬逝去的親人，而機械人於性格和外表都跟實仔一樣，而吳綺莉終日沉醉於跟兒子的回憶當中。

此外徐嘉謙亦參與不少劇集的演出，包括《好日子》及《使徒行者3》，當中《使徒行者3》裡他飾演進行心臟移植手術的男孩，跟林峯有對手戲。