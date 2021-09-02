【學生會風波】港大學生會評議會44人涉哀悼動議　18人獲撤校園禁足令

▲ 港大宣布解除18名港大學生會評議會成員的校園禁足令。（資料圖片）

港大學生會評議會於7月通過深切哀悼七一刺警案疑兇的動議，港大今日（2日）表示，經考慮可掌握的資料和評估風險後，已決定不向44名涉事學生會評議會成員中的18名學生執行風險管理措施，即解除有關學生的校園禁足令。

港大校務委員會於上月4日決定採取風險管理措施，禁止參與當日會議的學生進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

港大今日回應傳媒查詢表示，校方一直接觸相關學生，以了解涉事學生參與的情況。校方經考慮可掌握的資料和評估風險後，已決定不向44名學生會評議會成員中的18名學生執行風險管理措施。

港大指，大學會陸續通知其他同學相關措施的執行情況，強調本著教育為本的宗旨，希望同學深刻反思自己的言行、恪守個人及對社會的道德責任、守法知理。

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責任編輯：馮琪雅