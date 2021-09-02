【幼園結業】將軍澳星級幼稚園UCM財困結業　楊潮凱女兒曾讀N班：望有白武士

▲ 備受星級父母歡迎的聯合基督教音樂幼稚園，因受財政壓力影響結束營運。

開學日莘莘學子上學去，但將軍澳有幼稚園生及家長需面對無書讀之苦，備受星級父母歡迎的聯合基督教音樂幼稚園（UCM）日前宣布，因受財政壓力影響結束營運。無綫節目《東張西望》到學校附近訪問家長及女兒曾讀N班的楊潮凱，紛紛表示震驚及不知所措。

聯合基督教音樂幼稚園日前在社交平台發文宣布結業消息，因受財政壓力影響，即時起結束營運，並集中資源投放於繼續營運的UCM Wonderland Playgroup及UCM Academy。

張嘉兒Coffee仔女齊入讀

有關幼稚園部門結束營運之相關安排，校方表示會聯絡已繳付8月學費的家長， 並退回8月的4分之1學費。第二，將按合約條款賠償及遣散幼稚園部門的教職員， 並轉介予區內友校；第三，所有Playgroup如常運作，不受影響。校方最後感謝大家一直支持，期待UCM Academy能為小朋友提供最好的音樂教育。

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學校的社交平台經常分享星級父母與星二代就讀的相片，除了楊潮凱的女兒外，港姐冠軍張嘉兒、胡諾言、張達倫、Coffee林芊妤的子女都曾是該校學生，星級父母都不時出席學校活動。

楊潮凱感謝學校創造親子回憶

楊潮凱回應TOPick查詢時表示，囡囡已在該校完成N班課程，轉到另一間幼稚園升K1，但不便透露校名。他讚揚學校很好，設施配套完善，在開放日時介紹過是全港單層最大。他認為該校有心辦學，希望有白武士拯救學校。楊潮凱日前亦接受無綫節目《東張西望》訪問，感謝學校為他兩父女創造美好回憶。

我好記得父親節老師教阿女手板印T恤，我去完party全日穿著，我覺得好開心。校方創造了好多重要回憶給我和女兒，我聽到消息都覺得好震驚和可惜，希望會有白武士出手救學校。

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網傳月租100萬 業主企硬不減租

《東張西望》又到學校附近街訪，該校家長均表示震驚，感到手足無措。在連登討論區就有網民指出，學校財困全因為業主每月收取高達100萬租金，且多番留難，去年疫情爆發也不願減租。

我哋學校所在地，係喺一個高級、低密度住宅樓下嘅商場一樓全層。業主一直每月收緊超過100萬租金，我哋亦願意做開荒牛捱新場。而且除咗幼稚園，我哋亦投資咗整個幼兒教育配套，譬如係playgroup同音樂課程……直至隔離個屋苑租咗俾Donki，商場就一直想踢幼稚園走。

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發文的網民還指控商場過橋抽板，還不時恐嚇報警要趕走接返學放學的家長，「根本就係玩到我哋無辦法運作，嚇親家長嚇親小朋友。」

部分網民對於學校的遭遇深表同情，但有人認為學校當初選址時，未考慮清楚商場配套是否適合辦學。

標榜用音樂主導課程的UCM，收取的學費同樣高昂，K1至K3的全年學費高達$97,900，分11期繳交，現時報名頁面已關閉。而2歲的學前基礎班課程則仍開放申請，全年學費同為$97,900，分11期，每月需繳付$8,900。

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責任編輯︰林綺玲