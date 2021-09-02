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【小一入學】德萃小學部9月26日截止報名　9月11日舉辦小一入學資訊日

中小學 13:13 2021/09/02

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德萃教育機構開辦及營運3間小學，包括德萃小學、漢師德萃學校、神召會德萃書院（小學部）。（香港經濟日報資料圖片）

創立於2015年的德萃教育機構開辦及營運7間私立學校，包括3間幼稚園、3間小學及1間中學，落實幼小中一條龍教育。德萃小學部將於9月11日舉行小一入學資訊日及校舍參觀，並由即日至9月26日接受2022-23年度小一入學申請。

本地課程融入國際課程特色

除了3間德萃幼稚園及大埔的德萃小學，德萃亦與其他辦學團體合作，營運及管理旺角的漢師德萃學校、慈雲山的神召會德萃書院（小學部），以及位於大埔的中學部大光德萃書院。小學部推行本地課程，同時融入國際課程的特色，包括國際小學課程（IPC）、國際文憑小學課程（PYP）的元素，著重探究式及專題報告式學習。現時小一至小六全年學費$80,520（分11期繳交）。

小學部的畢業生可以直升位於大埔的中學部大光德萃書院，該校是本地唯一一間推行IBDP及英國高考（A-Level）雙軌課程的中學。大光德萃書院校長張毅曾接受TOPick訪問，表示學生可按專長揀選適合的國際試，是因材施「考」。

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接受最多3張A4紙補充介紹

德萃由即日至9月26日接受小一入學申請，家長可於網上申請。面試將於10月23日或10月30日舉行，並以中英文進行，包括小組及個人面試。收生準則方面，會考慮申請人的行為、溝通、創造、專注、協作、理解、記憶和解決問題的能力。

家長須攜帶以下資料的正本及副本參加面試：

  • 出生證明書（適用於在香港出生的兒童）或蓋有「允許日期」的旅行證件（適用於海外出生的兒童）
  • 香港身份證（如有）
  • K3學生手冊（附近照）
  • 學校成績單（K1和K2）

校方不收取個人資料檔（Portfolio），如果學校報告未能完全反映申請人的才能，家長可以提交最多3張A4紙的其他成績證明副本，或附上簡短的書面介紹。校方將於11月19日透過電郵或手機短訊，通知家長申請結果。

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小一入學資訊日加開第三場

為讓家長了解德萃的教育理念、課程、校舍及入學申請資訊，校方將於9月11日星期六在旺角漢師德萃學校，舉辦小一入學資訊日及校舍參觀。原定第一場次下午1:30至3:00及第二場次下午2:45至4:15名額已滿，校方加開場次12:00至13:30，有興趣參加的家長可於網上報名

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責任編輯：駱秀玲

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