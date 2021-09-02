【珍惜食物】YouTube記錄預告「100天後把豬吃掉」　第100天震撼結局籲：勿浪費食物

▲ YouTube頻道「100天後被吃掉的豬」記錄小豬「五花肉」的成長片段，預告100天把牠吃掉。

有日本人開設YouTube頻道「100天後被吃掉的豬」，把一隻小豬改名為「五花肉」，拍片記錄其成長片段，並同步於twitter分享其生活點滴，但預告牠100天後死亡。飼主平日會帶牠散步、玩遊戲，亦曾為牠慶祝生日，像與一般寵物無異。昨日（9月1日）為第100天，該頻道上載小豬的結局，令網友相當震撼，有人表示不會忘記這隻小豬。飼主接受日媒訪問時表示，希望藉著影片呼籲大眾勿浪費食物，要珍惜食物。

▲ YouTube頻道「100天後被吃掉的豬」記錄飼主與「五花肉」相處的100天（圖片：twitter「100天後被吃掉的豬」）

該YouTube頻道「100天後被吃掉的豬」於5月25日開設，並上載第一條影片。影片開首即顯示字幕：「第一次來到這個家，出生後75日的小豬實在太可愛了」，然後展示小豬與飼主相處，在其家中的日常生活。小豬被叫做「五花肉」，生於2021年2月27日，為雄性豬。

▼ 點擊圖片放大 +32 +31

同場加映：前主播蔡雪瑩教整簡易甜品 「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】

該頻道每天上載一條影片，記錄「五花肉」這100天的生活。例如飼主餵牠吃東西、為牠搔癢和洗澡、玩骨牌遊戲、睡覺、外出散步，甚至慶祝生日。每條片約長3至5分鐘，同時每次片尾，也總會顯示小豬尚餘的日子「99天、98天、97天、96天……」，溫馨過後，亦令人感覺其生命一天天在倒數。

▲ 飼主為小豬「五花肉」慶祝生日（圖片：twitter「100天後被吃掉的豬」）

期間，飼主曾帶「五花肉」往快餐店吉野家門口拍照，又曾讓牠與生豬肉合照。在YouTube頻道追蹤人數達5萬時，飼主上載小豬與炸豬排合照。部份網民對這些畫面感不安，有人不禁問：為何要這樣做？

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

與小豬的第100天結局畫面震撼

9月1日，是飼主與小豬相處的第100天，頻道如常更新，惟畫面令人感覺悲傷、氣氛沉重。影片開首加上了警告字句，飼主摸著小豬的頭，像要告別。然後，飼主把小豬放進寵物袋，帶牠上私家車，在某處帶著袋子下車。再回到車上時，飼主不是手拿寵物袋，而是捧著一個紙箱。

▲ 小豬「五花肉」與生肉合照（圖片：twitter「100天後被吃掉的豬」）

回家後，飼主打開紙箱，內有一隻真空包裝的小豬全體。然後，他開始清洗、調味，最後把牠放在燒烤盆上，把豬烤熟，並切開上碟。最後，飼主合上雙手，跪在「五花肉」的床前，並放了牠的相片，然後影片展示「五花肉」昔日與飼主相處的片段。畫面令人感覺震撼，正當大家為小豬的結局感到哀傷。片尾有字幕閃過「本故事純屬虛構」的字眼。

▲ 第100天，影片展示一隻烤豬。「五花肉」飼主和營運該頻道的社長希望藉影片呼籲大眾珍惜食物，勿浪費。（影片截圖：YouTube「100天後被吃掉的豬」）

「五花肉」最後真的沒有被宰？「五花肉」飼主和營運該頻道的社長接受日媒訪問時表示，開設YouTube頻道「100天後被吃掉的豬」是出於教育用途，而非藉影片獲利。他們欲呼籲大眾珍惜食物，勿浪費，並希望各位在進食前，想想這些生命有多珍貴，重新審視自己浪費食物的行為。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲 眼科醫生拆解意外急救方法

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣