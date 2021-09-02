【盜竊候判】新世界前執董遭菲傭偷逾1460萬珠寶典當　3名菲傭認罪候判

▲ 新世界前執董寶遭菲傭偷逾1460萬珠寶典當，3菲傭認盜竊等16罪候判。（經濟日報資料圖片）

新世界發展有限公司（00017）前執董梁仲豪位於深水灣的寓所，早前遭菲律賓籍家傭盜去大批珠寶財物，總值逾1,460萬元，家傭將盜得財物交由同於香港任職家傭的親戚代為典當，3名菲傭今（2日）於高等法院承認盜竊及處理被盜財物等共16項控罪，還押候判。

涉案首被告Nones Carmelita Galay （47歲）為案中事主梁仲豪及其妻子Helen Frances Liang的家傭，而次被告Nones Maricris Galay （32歲）及第三被告Alagna Cristina Noble（51歲）則分別為首被告的姪女及表姊妹。

首被告今承認6項盜竊罪，控罪指她於2018年6月17日至2019年9月4日期間，分別於事主的寓所內，盜去大批屬於僱主夫婦的頸鏈、手鐲、名錶、金條及金幣等珠寶財物，總值1,460萬元。次被告及第3被告則各承認4項處理被盜財物罪。

案情指，3名被告與首被告的姊妹同於香港任職家傭，警方於2019年7月巡查押店時，發現有關首被告的可疑典當紀錄，因而揭發本案。

警方於2019年9月4日上門調查時，事主夫婦確認被典當的財物屬他們所擁有，而他們從未將財物贈予首被告。警方又於首被告的房間內，搜出一批屬於女僱主的財物，並得知另兩名被告曾替首被告將偷得財物典當，而首被告的姊妹亦代為保管偷得的財物。女僱主最終需支付約74萬元贖回被典當的財物，但部分已無法贖回。

首被告一方今求情時指，她的母親於案發期間患病，為籌措醫藥費才干犯本案。另兩名被告求情則指，她們雖然相信涉案財物是被盜得來，但她們只是聽從首被告的說法，以為涉案財物是首被告獲僱主慷慨送贈而得來，並相信首被告將金錢用作母親的醫藥費。第3被告一方更指，她於事發後已協助女僱主贖回被典當的財物。

法官則回應指，次被告及第3被告某程度上，必然知道涉案財物是盜竊所得，而法官亦要考慮事主遭信任的人所背叛時所受到的傷害。法官將案件押後至下周二（7日）判刑，期間3名被告需還押。

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記者：楊詠渝