【綠色Staycation】百歲古迹變身避世綠洲　短宿素饌學與自然共存

▲ 舊大埔警署已活化成「綠匯學苑」，為市民提供短宿素饌的地方，亦希望來訪者學會與自然共存。（陳靜儀攝）

大埔墟火車站與廣福道之間有個小山丘，春夏交替之時鷺鳥啁啾，還藏着逾百年歷史的法定古迹--舊大埔警署，置身其中，能從高處俯瞰大埔墟市的滄海桑田。

百歲古迹經過復修活化，現已更名為「綠匯學苑」重開。作為嘉道理農場旗下品牌，學苑要保存歷史意義，也推廣永續生活，創辦短宿素饌服務，讓宅度假變成綠色假期，低碳又環保。

槍房羈留室翻新 租住房間

舊大埔警署是殖民年代的權力象徵，1899年啟用，古建築由紅磚瓦片砌成，包括主樓、食堂大樓及職員宿舍大樓，連帶一幅闊大草坪。6年前活化成為綠匯學苑後，主樓變成接待處及展覽廳，昔日報案室、羈留室及槍房等，經翻新後對外開放，附設展板訴說墟市舊日的足迹。

從主樓轉彎，就到警署內庭花園。沿途綠意盎然，一路種滿香葉矮樹，不遠處有一圈石卵圍起池塘，泛着幾片荷葉荷花；有家庭住客牽住小童走過，追着縈繞桃樹的飛蝶。盡頭是經過翻新的警員宿房，遊人可預約租住，推門進內只見吊扇、衣櫳及木架床，單調而簡約，冷氣電視機也欠奉。

綠匯學苑現時由嘉道理農場暨植物園負責營運，盼借助古建築推廣文物教育之外，也利用樸素自然的簡約氛圍，向現代人推廣「永續生活」信息，鼓勵人與環境互相依賴共存。綠匯學苑團隊也身體力行，示範及實踐低碳生活，包括提供簡約住宿、農作及烹飪工作坊等本地遊服務。

即睇舊大埔警署昔日設施翻新現況：

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茹素毋須「捱」 開心永續

近年食素風氣盛行，卻有都市人視為生活壓力。團隊成員、嘉道理農場暨植物園永續生活及農業部主管王麗賢稱，「最初大家都話食素對環保好，所以決定『捱食素』。但這個想法並不永續，茹素唔需要捱，心態應該是開心而健康。」

綠匯學苑內有素食餐廳「慧食堂」，讓住客用膳。餐廳「不時不食」，跟本地有機農場合作取貨，食材主要「香港製造」。時令食材各異，餐廳不設固定菜單，「例如客人想食雜菜沙律，但我哋或許無沙律菜供應。」她鼓勵遊人接觸新派素食，享受茹素過程。

即看綠匯學苑內的園境：

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栽種親體驗 小孩改價值觀

團隊也針對小學生及家庭客，定期舉辦低碳生活體驗活動，推廣簡約飲食。王麗賢稱，樂見小孩從愉快中學習，得到啟發，「其中有活動教小孩栽種農產，曾經有小朋友只種出3條豆。對他來說覺得很珍貴，得來不易，竟要求向家庭成員配給，吃下去滋味也不同。」

她強調，除了食材味道，更重要是小孩改變價值觀，要從親身體驗開始，不能只用口講，「不僅是吃味道，還會全面感恩食物來源，可說是串連心靈的接觸。」

王麗賢強調，人應該尊重包容大自然給予的資源。「如果要做環保素食，要有好大包容性。你要睇農夫有咩（產品），農夫又睇個天有咩（氣候）。要順應這些限制，並且要將限制變成強項。」她強調人與自然之間要有包容性，節約能源少用冷氣等方式，也能活得自在寫意。

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記者：陳梓蔚、吳卓峰