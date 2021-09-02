【綠色Staycation】綠匯學苑隱世種桃樹　製果醬變消暑飲品

▲ 綠匯學苑內3棵桃樹要靜候2月花期才可種出桃花，5月時更有機會結果。（陳靜儀攝）

綠匯學苑中庭花園別具「蜜運」，栽植3棵桃花樹，初春開花，盛夏結果。桃子豐收飄香，營運團隊靈光一閃，決定將果子打成果醬，沖入冰凍綠茶即成消暑飲品，一下子悶氣全消。

綠匯學苑是區內「打卡」熱點之一，大門外有棵百歲古樟樹，小山丘上又有個鷺鳥林，吸引大批「龍友」慕名來訪。至於中庭花園的3棵桃花樹，就只有借宿綠匯學苑的遊人才可窺見全貌，鮮有對外開放。

當初設計中庭園景時，營運團隊盼引入鄉土樹，或者可供進食的結果植物。嘉道理農場暨植物園永續生活及農業部主管王麗賢稱，桃花樹開花靚，生命周期長，決定有機栽植。

有機栽植 非水果品種

3棵桃花樹「天生天養」，不似果農般悉心栽培，但今年5月竟然「大豐收」，收穫200多個桃子，「千萬不要當它是和歌山桃，它不是水果品種，好厚皮同酸。要等佢變得好熟，先會甜啲。」她稱以往結果，桃子看來又奀又細，只有松鼠採食；而今年豐收的桃子「成個拳頭咁大，又香桃味」，素食餐廳決定就地取材製成果醬，加進綠茶，變成「期間限定」的冰凍飲料，於「慧食堂」推售。

遊人如想一睹桃樹芳容，可於農曆年前後的開花期，或約5月結果期入住綠匯學苑。王麗賢又稱，中庭也栽種一批香草，部分更散發出連鎖米綫店的湯底香氣，更會於冬天開花，也是一道勝景。

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記者：陳梓蔚、吳卓峰