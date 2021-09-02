【香港郵政】9月16日推漫畫《百分百感覺》郵品　涉一套6枚郵票、10元及20元郵票小型張

▲ 10元及20元郵票小型張分別以漫畫封面作郵票設計，取材自男女主角初遇的情節。（香港郵政提供）

香港郵政今日（2日）宣布，9月16日發行以漫畫《百分百感覺》為題的一套6枚郵票、2張郵票小型張及相關集郵品。在細緻的筆觸和鮮明的色彩下，故事人物活現於郵票之上，引領大家一起走進漫畫世界，回首青澀歲月。

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香港郵政指，一套6枚郵票以漫畫中的主角為題材，色彩鮮明的漫畫角色在灰色外框及漫畫黑白背景的襯托下更顯突出。10元及20元郵票小型張分別以漫畫封面作郵票設計，背景則取材自故事開端時，男主角許樂和Jerry與女主角Cherie初遇的情節。20元郵票小型張的左方加上磨砂油墨以模擬漫畫的印刷效果，同時亦加上光漆突顯故事人物。



各郵政局將由9月16日起發售這套特別郵票及相關郵品，包括首日封（由今日起發售）、郵票、郵票小型張、小版票及套摺。郵資已付圖片卡及已蓋銷首日封只限在集郵局發售。裝裱紀念品則只限在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局和沙田中央郵政局發售。

《百分百感覺》是香港漫畫家劉雲傑的原創漫畫，故事以香港為背景，刻劃錯綜複雜的現代都市愛情，於2008年獲得日本外務省頒發第二屆「國際漫畫獎最優秀獎」，該作品亦曾改編成電影及電視劇。



有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

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責任編輯：陳麗娜