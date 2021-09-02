【億元毒品】海關破獲近10年最大宗海路販毒　檢獲1.25億元氯胺酮

▲ 海關破獲近10年最大宗海路販毒，檢獲1.25億元氯胺酮。

香港海關在7月30日在葵涌海關大樓驗貨場檢獲約220公斤懷疑氯胺酮，估計市值約1.25億元，並於8月31日拘捕1名懷疑涉案女子，是海關近10年破獲的最大宗海路販運氯胺酮案件。

今日（2日）香港海關舉行記者會，交代行動詳情，以及講述疫情期間販毒趨勢的變化。海域科港口管制課監督文敬歡表示，海關人員透過風險評估及情報交流，鎖定一批從巴基斯坦抵港，報稱載有紡織棉紗線20呎長的海運貨櫃，在貨櫃深處發現有15包棉紗線包裝不同，其中6包在X光檢查下十分可疑，在拆開檢查後，於162卷棉紗線中，成功檢獲220公斤毒品。

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海關毒品調查科毒品調查課署理監督陳紹裘指，經過調查下發現收貨公司為成衣製造公司，惟該公司及巴基斯坦付貨人公司都是不存在的，提供的資料都是虛假。不過，上述地址確有一間成衣製造公司，相信毒販是想以此避過海關的挑選檢查。於是關員將貨物放回貨櫃，等待收貨人取貨，行動中拘捕一名35歲女子，被捕女子現正保釋候查。陳紹裘表示，根據情報近期大批毒品選擇以海運方式販運，因為海運需時較長，可以在海運期間尋找買家。

海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，以海運販毒這種被稱作「走馬燈」的方式，對販毒集團而言是極具效率，因為費用及風險都較少，而類似手法海關在過去1年半都偵破多宗，印證「走馬燈」成為最新販毒的模式。李錦榮指出，在疫情前海關於2019大約檢獲2噸毒品，但在疫情後破獲多宗大型販毒案，單在2020上半年已檢獲1.6噸毒品，下半年亦檢獲1.8噸毒品，全年檢獲大約3.5噸毒品，在今年首8個月檢獲的毒品上升至2.6噸，數字不斷上升。而販毒方式，空運販毒數字慢慢回落，惟以海運販毒的方式數字有上升的趨勢。

李錦榮再表示，對比疫情前，疫情後主要毒品數字都有上升，當中冰毒上升1倍有多、大麻上升近4倍，除大麻外，大部分毒品主要來源都是進口。海關最近亦有破獲本地大型大麻種植場，反映因受疫情影響，關口及機場貨品進出受阻，令販毒集團轉移在本地生產毒品。而疫情前後販運毒品的模式亦有轉變，由以往主要以客運、郵遞或快遞，螞蟻搬家的形式，轉為空運及海運。海關強調會適時調整策略打擊毒品活動，繼續積極與內地及外國合作，打擊跨境跨國販毒活動，阻截毒品流入市場。

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記者：李榮忠