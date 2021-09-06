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【超市大搜查】牛角包不一定最肥　Pret A Manger早餐麵包卡路里+脂肪大比拼【附清單】

保健美顏 17:47 2021/09/06

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Pret A Manger早餐麵包卡路里+脂肪大比拼。

上班一族為求方便都會選擇買麵包做早餐，Pret A Manger便是其中一個好選擇。營養師Hayley Leung於Facebook專頁Instagram比拼了10多款Pret A Manger麵包的卡路里、脂肪、蛋白質、碳水化合物等，究竟邊款麵包卡路里最高？邊款又最低？

15款Pret A Manger麵包營養比拼（以每食用份量計算，按卡路里由高至低排序）：

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內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載。

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長法包系列比原味牛角酥更高卡

很多人以為牛角酥一定是眾多款麵包中，最高卡路里、脂肪的，但其實如以牛角酥中最低卡路里的「法國原味牛角酥」做比較，長法包系列的麵包如「火腿芝士早餐長法包」、「烤番茄雞蛋沙律早餐長法包」、「牛油果雞蛋早餐長法包」，都會比牛角酥的卡路里稍高。

不過，其他味道的牛角酥就毫無疑問屬於「高卡」、「高脂」一族，15款麵包中，最高卡的5款都屬於牛角酥或酥皮類麵包，其中最高卡的麵包為「意大利芝士蕃茄牛角酥」，食1個達436千卡。

低卡之選

至於比較低卡的，主要是全麥法式軟包系列，5款全麥法式軟包卡路里均在281千卡或以下。其中，「正鰹吞拿魚沙律全麥法式軟包」為15款麵包中最低卡及最低脂之選，食1個達206千卡及9.6克脂肪。

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責任編輯：楊宛茜

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