【家長教育】教育局編訂課程架構　助幼稚園家長有系統學習育兒知識

▲ 教育局今日（2日）公布編訂家長教育課程架構，供全港幼稚園參考。（資料圖片）

教育局今日（2日）公布新編訂《家長教育課程架構（幼稚園）》，鼓勵全港幼稚園在設計家校合作及家長教育課程或活動時，參考課程架構中的4個主要核心範疇內容，讓家長更有系統地學習培育子女所需的知識和技能。

教育局表示，根據家校合作及家長教育專責小組的建議，局方委託香港浸會大學持續教育學院，組成包括幼兒教育、社會工作及兒科專科等專業人士的團隊，合作制訂適用於幼稚園階段的家長教育課程架構，4個核心範疇涵蓋「認識兒童發展」、「促進兒童健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」以及「促進家校合作與溝通」。

其中在認識兒童發展方面，強調家長需認識兒童發展的範圍、性質、過程、方向和影響因素，才能為兒童提供適當的保護和照顧，以及對兒童的發展和培養抱有切合實際的期望；促進兒童健康、愉快及均衡的發展方面，提出家長在引導兒童認知功能、身體和精神健康、社交情感及靈性發展的潛能中擔當不可或缺的角色，以兒童為本的育兒方式能有效促進兒童自主、主動及創意的特質。

促進家長身心健康則指出家長的身心健康和兒童的發展有相互影響的關係，家長致力保持身心健康極其重要；促進家校合作與溝通的重點包括家長應就兒童的需要與幼稚園緊密合作，並參與和支持兒童在校的活動，以加強家校合作的成效。

教育局指，幼稚園可參考課程架構，並按其校本情況，選擇、安排和設計家長教育活動，其他機構如專上院校和非政府機構，亦可參照課程架構設計和提供切合家長需要的家長教育課程。同時，家長可透過課程架構進一步認識家長教育不同範疇的知識，更有系統地了解兒童的發展及學習需要。

局方將於9月25日、28日及30日舉行3場簡介會，為幼稚園及其他持份者介紹課程架構的設計及內容。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅