【靚太安樂窩】夫婦後悔10年前「落錯車」樓市不停升　買740呎元朗朗晴居7口安樂窩

▲ 夫婦賣樓10年苦等樓市下跌不果感後悔，買740呎元朗朗晴居滿足7口子活動空間。

近年樓市不斷攀升，有港媽分享她賣樓約10年後，再次買私樓及裝修的經過。當年賣樓套現的她，觀望多年，苦等樓價回落不果，加上一家6口及工人姐姐所需更多空間，他們堅決添置安樂窩。

點擊大圖了解裝修前的情況：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

後悔賣樓套現

女戶主黎小姐接受TOPick訪問時指，自己和老公曾置業，後來因樓價升值而賣樓套現，租住500多呎3房1廁單位約十年。隨著子女長大，黎小姐希望給予他們更大空間，

單位極之唔夠住，加上疫情，全家人經常在家工作和上學，所以更逼切搬！

最新影片：前主播蔡雪瑩教整簡易甜品 「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】

對於中途下車，黎小姐指當時賣樓本來想換較大的單位，

由最初唔信樓價仲有得升，到現在已經接受樓價唔會跌，所以下定決心買樓！

點擊大圖了解裝修後的客廳：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

購買元朗朗晴居740呎三房兩廁單位

他們買了元朗朗晴居740呎、三房兩廁的單位，住有一家6口，包括自己、老公、3個分別5歲、7歲及9歲的小朋友、媽媽和工人姐姐。

點擊大圖了解裝修後的睡房：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

裝修需滿足7人需要充滿挑戰

黎小姐指裝修單位這最大挑戰需計劃睡床和儲物空間，要用盡兩間細房安置3個小朋友及兩個大人。由於單位間隔好，樓底有9呎高，因此設計傢俬的彈性高。

除了解決睡覺位置，也要解決收納空間問題。3間睡房善用樓底高的優勢，設計地台，擺放所有雜物。小朋友房設有L型上格床及大型飾櫃，而飯廳變成小朋友學習閣。雜物收納妥當，客廳變得寬敞，方便一家人相聚。

點擊大圖了解裝修後的廚房及洗手間：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

工程花費約$58萬

裝修後單位煥然一新，黎小姐為屋企淘寳全屋燈及家品，例如智能垃圾桶、廁廚既置物架、智能廁鏡、椅子及掛手袋架，打造智能家居。

單位除了大門和窗，其他全部清拆換新。裝修連全屋傢俬（除了電視櫃），花費大約$58萬。裝修後，黎小姐對裝修師傅手工、泥水油漆全部都滿意。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩