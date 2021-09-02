【逆齡媽媽】45歲台星李佩甄晒6年前後送女返學照　網民讚嘆逆齡背影母女變姊妹

▲ 45歲台灣藝人李佩甄分享6年前後送女兒返學照，她由母女變成似兩姊妹。

踏入9月開學季，看著仔女返學，許多爸媽有感孩子大得很快。台灣女星李佩甄接送女兒上中學，分享6年前送女兒返小學的照片，2張相都只見母女的背影，事隔6年的轉變引起網民及一眾藝人討論，很多人紛紛讚嘆媽媽逆齡，由母女變成兩姊妹。

見證女兒成為中學生

綜合台媒報道，現年45歲台灣女星李佩甄跟醫生丈夫王祚軒結婚13年，育有一對仔女，大女「小可樂」現年12歲剛升中學，而細仔「小西打」現年11歲。昨日（1日）開學日，媽媽李佩甄送女兒上中學見證成為中學生，剛巧facebook的回顧功能展示6年前送女兒返小學的照片，李佩甄在facebook分享了2張6年前後送女返學照，百般滋味在心頭︰

左圖是臉書回顧六年前陪小可樂上小學的第一天，今天也必須陪姊姊上國中第一天。時間過得好快，希望媽媽可以一直陪妳走好久好遠。

▲ 6年前，李佩甄送女兒首日返小學。（李佩甄 facebook圖片）

母女6年轉變大

2張相片都是展示母女的背影照，6年前的舊照中，小一生女兒背著書包，牽著媽媽的手上學去，身高到媽媽的腋下，而李佩甄當時穿上長裙、印花tee及戴上cap帽，背影看來似少婦。

▲ 9月1日，李佩甄送女兒返中學。（李佩甄 facebook圖片）

昨日的照片同樣是母女的背影照，成為中一生的「小可樂」自己背書包，牽著媽媽的手上學去，長高了不少。很多網民的焦點落在李佩甄身上，她穿上短牛仔褲、黑色貼身tee及波鞋，打扮年輕休閒，展示長腿及纖細身材，只高出女兒不足半個頭，跟「小可樂」同行不像母女。

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媽媽減齡似姊姊

有關帖文發布一天已吸引超過3萬多位網民關注，大讚李佩甄減齡及很美，2人似姊妹，更有網民指似高中生帶著初中生一起上學去，「簡直是一位大姐姐牽著妹妹上學去，好年輕的背影」、「6年的時間讓媽媽變年輕了」等。

不少藝人也留言予李佩甄，包括梁赫群「 時光匆匆，不變的是你」、黃小柔「這照片好值得回憶啊」、艾莉絲「好棒的照片！好有意義～媽媽的背影越來越年輕啊」、琇琴「從背影看女兒一天一天長大即……媽媽卻一天一天變少女」等。

李佩甄留言回覆表示女兒真的長高很多，應該就下個月就快要追上她的身高呢。女兒很乖巧，媽媽有感書包真的很重，有說要幫她背書包，可是小可樂堅持要自己背。

▲ 李佩甄分享她認為自己最胖的照片（左圖）。（李佩甄 facebook圖片）

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靠運動變索媽

索媽李佩甄一直努力維持好身材，變胖了也會努力瘦回來，曾創下2個月減掉10公斤的紀錄，近年不時分享瘦身秘訣，平常沒有特別忌口，但會計算基礎代謝率，一天大概只吃兩餐，過了晚上6時不進食。她主要靠做運動保持好體態，在社交平台分享很多運動的影片，做健身重訓、Tabata、瑜伽、跑步和高爾夫球等，有時更會跟女兒及兒子一起做親子Tabata。

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據台媒引述，李佩甄的體脂肪率只有11.4%，BMI指數僅16.5，內臟脂肪程度在等級1，骨骼肌率40.3%，基礎代謝率為1356大卡，身體年齡只有18歲，相當fit！

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責任編輯：王明芳