【東京殘奧】患罕見病與輪椅為伴無阻追夢　56歲鐵餅選手破世界紀錄奪金

▲ 患罕見病與輪椅為伴無阻追夢，56歲鐵餅選手破世界紀錄奪金。

東京殘奧會進行得如火如荼，運動場上上演一幕幕感人時刻。在女子F51/F52/F53級別鐵餅項目中，來自巴西的56歲選手戈麥斯（Elizabeth Rodrigues Gomes）在最後一擲，以17.62米的成績打破世界紀錄，奪下金牌。這位鐵餅女王在28歲時患上多發性硬化症，自此每日與病魔戰鬥，如今她向世界證明，身體殘疾無阻追夢。

現年56歲的戈麥斯在巴西的城市桑托斯出生和成長，她本身是一位市政警衛，曾經在公務員運會上參加過排球比賽。1993年，當時28歲的她被診斷患有多發性硬化症，這是一種中樞神經系統疾病，目前無法根治。

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不過，戈麥斯沒有因疾病一蹶不振，她在1996年開始接觸輪椅籃球。「他們告訴我不能再做其他事，我無法接受」，直接開始打輪椅籃球，「我終於找到生存的意義」。2008年，戈麥斯以43歲之齡代表巴西出戰北京殘奧會的輪椅籃球比賽，可惜無緣獎牌，她亦在2010年退役。

在籃球場上退下來，戈麥斯在2年後接觸田徑，包括鐵餅、標槍和鉛球，並接受訓練，後來更開始參與大大小小的比賽。她說，「田徑給我帶來生活質素和專業精神」。

不過在2017年，戈麥斯的身體左側受傷，令她不得不改變投擲技巧。1年後，她的病情惡化，「我的力量在下降，手部的活動能力變差」，國際殘奧會將她由F55級別，改為F52級別。

我每天都與這疾病戰鬥，我把每天都視為最後一天而活。我很高興向人們展示我們有能力做任何我們想做的事情。

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今屆殘奧女子F51/F52/F53級別鐵餅決賽中，戈麥斯在第一擲就以15.68米的成績領先，打破了殘奧紀錄，第二擲為16.35米，其後兩擲雖然犯規，但她在第五擲以17.33米的成績刷新由她本人保持的世界紀錄。

得知成績一刻，戈麥斯喜極而泣，她的教練更上前擁抱安慰。賽後她接受媒體訪問時，感動地表示：

感覺就像夢想成真！我等待這一偉大壯舉足足等了五年。

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責任編輯：羅嘉欣