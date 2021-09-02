【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見

▲ 梁朝偉首拍荷里活片。

梁朝偉作為國際影帝級數，卻從未演過荷里活片，終為MARVEL超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）獻出第一次。

被安排在《尚氣》演反派的偉仔，以精湛演技，將典型壞角色輔以新貌，梁朝偉交出漂亮的荷里活第一擊。但原來偉仔最初想過推辭角色，他接受TOPick專訪，親自解釋原因，以及分享當下自己的人生觀和心態。

▲ 梁朝偉為《尚氣》接受專訪。（電影公司提供）

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‧《尚氣》導演曾經講過，你本來想推掉演出？

梁：是的，因為他們最初聯絡我時，自己正在放假，故沒有覆他。（導演）Destin等了我好多日，又跟我講電話，但因為電影最初要保密，不能講太多內容，我只知要做壞人，不用打（笑），就只得這些資料。

當我甚麼概念都未有，唯一可以相信只有導演，而那次通話過程好愉快，他給了我很好的感覺，人有時太依賴腦袋就太多計算，但靠個心就只有好和不好，故此我好相信直覺。

‧你收到劇本後，跟預想中的有否出入？

梁：好大出入，我想像中是個一個好壞的反派，如Joker那種，但劇本寫得一點不似壞人，而且很痴情。

‧你在戲中有大量英語對白，此外在過去出席不少國際影展亦以流利英文去表達，你的英語是怎樣訓練的？

梁：其實只是時間和鍛練的成績，相信人人都做到。我自己沒有甚麼特別訓練，很多香港人的中英文都是在學校接觸，我都是一樣，以前讀幼稚園、小學至中學，都有西人老師，而且我喜歡睇戲、看書，慢慢去學習而成。

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‧《尚氣》有好多香港動作片的影子，拍攝時有沒有感受到？

梁：始終港產片過去有十分輝煌日子，我相信導演看過好多香港古裝片和動作片，特別我跟陳法拉對打那一場，令我想起以前拍《東邪西毒》或金庸先生小說的劇集，那場戲好有趣，我和法拉好像原始動物，由憤怒、打鬥到挑逗，至互相有好感。

到最後決鬥一場，就從兒子身上再看到太太，用這種方法去處理感情幾有趣。不過我好少會問導演，他亦常問我要否要討論，但我話不如做給你看更好。

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十環似如來神掌

‧你用的那個十環，都好像武俠小說。

梁：拍這部戲都勾起好多以前看黑白粵語片的回憶，如放暗器、像金庸小說的降龍十八掌、蛤蟆功。如來神掌其實便等如超能力一樣，以前武俠片都是這樣，我都是這種背景長大，所以不會不熟悉。

‧《尚氣》武術指導Brad Allen曾跟你合作過《玻璃樽》，對他感覺如何？

梁：我當時在《玻璃樽》戲份主要跟同舒淇和大哥（成龍）為主，跟Brad沒機會交流，他是一個很好的人，整部戲動作設計好出色，作為澳洲人，可以拍到這樣的中國武術，好難得，好好睇。

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‧《尚氣》初初開拍時，曾經因為疫情而停工，當時有否擔心？

梁：不須擔心啊，生命無常，總會再能拍攝。這兩年疫情給我最大體會也是這樣，人生無常，好好珍惜每一天。

我相信不只自己，全世界都被這病毒影響人生觀，把生命中的重要事情如工作家庭朋友再排次序，人生變化不能控制，你也不知明天會變成點。

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現時更享受人生

‧你現在的人生比重又是怎樣？

梁：我現在階段是把工作和私人時間盡量平衡，會多分時間給屋企人，不想做的工作便少做，不想見的人便少見，工作只是興趣之一，我還有很多樂趣，如衝浪、帆船，會把時間分配在不同地方。

‧如果要你選一個MARVEL英雄來演，會選哪位？

梁：我估都是做文武，原因好難講，可能同我以往角色很不同，應該會見到一個不一樣的梁朝偉。

記者：陳家昌

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