【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見

梁朝偉作為國際影帝級數,卻從未演過荷里活片,終為MARVEL超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)獻出第一次。

被安排在《尚氣》演反派的偉仔,以精湛演技,將典型壞角色輔以新貌,梁朝偉交出漂亮的荷里活第一擊。但原來偉仔最初想過推辭角色,他接受TOPick專訪,親自解釋原因,以及分享當下自己的人生觀和心態。

‧《尚氣》導演曾經講過,你本來想推掉演出?

梁:是的,因為他們最初聯絡我時,自己正在放假,故沒有覆他。(導演)Destin等了我好多日,又跟我講電話,但因為電影最初要保密,不能講太多內容,我只知要做壞人,不用打(笑),就只得這些資料。

當我甚麼概念都未有,唯一可以相信只有導演,而那次通話過程好愉快,他給了我很好的感覺,人有時太依賴腦袋就太多計算,但靠個心就只有好和不好,故此我好相信直覺。

‧你收到劇本後,跟預想中的有否出入?

梁:好大出入,我想像中是個一個好壞的反派,如Joker那種,但劇本寫得一點不似壞人,而且很痴情。

‧你在戲中有大量英語對白,此外在過去出席不少國際影展亦以流利英文去表達,你的英語是怎樣訓練的?

梁:其實只是時間和鍛練的成績,相信人人都做到。我自己沒有甚麼特別訓練,很多香港人的中英文都是在學校接觸,我都是一樣,以前讀幼稚園、小學至中學,都有西人老師,而且我喜歡睇戲、看書,慢慢去學習而成。

‧《尚氣》有好多香港動作片的影子,拍攝時有沒有感受到?

梁:始終港產片過去有十分輝煌日子,我相信導演看過好多香港古裝片和動作片,特別我跟陳法拉對打那一場,令我想起以前拍《東邪西毒》或金庸先生小說的劇集,那場戲好有趣,我和法拉好像原始動物,由憤怒、打鬥到挑逗,至互相有好感。

到最後決鬥一場,就從兒子身上再看到太太,用這種方法去處理感情幾有趣。不過我好少會問導演,他亦常問我要否要討論,但我話不如做給你看更好。

十環似如來神掌

‧你用的那個十環,都好像武俠小說。

梁:拍這部戲都勾起好多以前看黑白粵語片的回憶,如放暗器、像金庸小說的降龍十八掌、蛤蟆功。如來神掌其實便等如超能力一樣,以前武俠片都是這樣,我都是這種背景長大,所以不會不熟悉。

‧《尚氣》武術指導Brad Allen曾跟你合作過《玻璃樽》,對他感覺如何?

梁:我當時在《玻璃樽》戲份主要跟同舒淇和大哥(成龍)為主,跟Brad沒機會交流,他是一個很好的人,整部戲動作設計好出色,作為澳洲人,可以拍到這樣的中國武術,好難得,好好睇。

‧《尚氣》初初開拍時,曾經因為疫情而停工,當時有否擔心?

梁:不須擔心啊,生命無常,總會再能拍攝。這兩年疫情給我最大體會也是這樣,人生無常,好好珍惜每一天。

我相信不只自己,全世界都被這病毒影響人生觀,把生命中的重要事情如工作家庭朋友再排次序,人生變化不能控制,你也不知明天會變成點。

現時更享受人生

‧你現在的人生比重又是怎樣?

梁:我現在階段是把工作和私人時間盡量平衡,會多分時間給屋企人,不想做的工作便少做,不想見的人便少見,工作只是興趣之一,我還有很多樂趣,如衝浪、帆船,會把時間分配在不同地方。

‧如果要你選一個MARVEL英雄來演,會選哪位?

梁:我估都是做文武,原因好難講,可能同我以往角色很不同,應該會見到一個不一樣的梁朝偉。

記者:陳家昌

