【演鬥聽】劉威煌爆布志綸秘密　曾比特坦言節目具挑戰性

▲ 最新一集《演鬥聽》邀陳潔靈任嘉賓。

周六晚將播映第4集《演鬥聽》，今次王梓軒邀請了布志綸（Alan）、劉威煌、曾比特（Mike）及周詠婷（Kerryta），來個音樂格鬥。



近年甚少現身綜藝節目的Alan，今次上《演鬥聽》大讚過癮：「音樂最緊要係玩，要happy，同埋我知道Jonathan要介紹呢個節目係比較free jam，唔係咁多規矩，所以覺得幾好玩。我有夾band，又有個人嘅歌曲、專輯啦！音樂都係同多啲唔同嘅人玩啫！」

Alan準備特別素材

今集Alan準備了特別的素材《我點你作》，Alan稱：「我拎咗一個ig 嘅post，講一個日本地區，叫『志布志市』，同我個名差唔多，用咗呢個post嘅內容，而叫布志嘅又有一架郵輪，咁就做咗個free jam session，首歌好正好滿意，同以前風格好唔同。」

Jonathan提議Alan將呢首歌出碟，但Alan搞笑話：「出碟冇人買㗎！(會唔會灌錄？)我當今晚錄咗㗎喇！哈哈！」



與Alan同組嘅Kerryta就話：「一開頭收到呢個邀請時，真係受寵若驚，因為我覺得應該好challenging。」

新版演繹《李香蘭》



對於要唱neo-soul版《李香蘭》，Kerryta話：「我覺得好玩，我自己本身都好鍾意呢首歌，估唔到竟然抽到自己鍾意嘅neo-soul，抽到自己鍾意嘅歌曲改編，好幸運。」

問到兩位師兄有冇過料俾Kerryta時，Alan話：「《李香蘭》係一首好好聽嘅歌，Kerryta有埋外型，好sexy嘅一個感覺。」梓軒補充話：「其實首歌好聽已經贏一半，把聲又好聽，又贏埋嗰一半，我哋陪企啫！呢個就係李香蘭，然後我哋眺望佢喇！」



另一組嘅嘉賓劉威煌邀請了音樂監製葉肇中一齊上《演鬥聽》，威煌話：「因為Jonathan走咗去隔離組，佢係主持，走去隔離組，我覺得唔公平，我帶番個音樂監製嚟幫我哋，我好多歌都係阿中作嘅。」



威煌叫到，阿中當然唔會托手肘啦，阿中話：「希望佢唔會失禮人啦！哈哈！講笑啫！希望大家可以玩得開心，輕輕鬆鬆嘅作品又可以介紹俾大家聽。」

於《我點你作》一環，威煌出賣布志綸，將佢嘅口訊用作素材，威煌反駁：「冇出賣佢，只係節目組要求，希望搵啲搞笑嘅voice msg出嚟，咁啱今集對Alan，本身佢個人係好認真嘅，但佢唔係好識推（拒絕）我，所以攞咗呢個voice msg出嚟，好搞笑，佢推得好婉轉，不過我拎出嚟之前都有問過Alan，當然要尊重番佢，佢覺得ok、好笑嘅……」

問到上《演鬥聽》的困難及壓力，曾比特話：「除了落大雨塞車，最困難都係創作嗰part，臨尾要創作4個bar，我平時寫作方面都爭少少，同埋要喺一個好短嘅時間創作出嚟，幾有挑戰性。」

威煌補充話：「雖然得4個bar，十秒好快，但要即刻搞都難㗎！」Mike續指話：「我有壓力㗎！你哋個個都係高手，咁多高手雲集，主持人又係Jonathan，我作為新人遇到咁多前輩，我自己都好驚㗎！」威煌笑言，依家啲小朋友好識講嘢！