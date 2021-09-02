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【貓奴必到】全港最大5米高喵星人空降新都會廣場　喵喵遊園會6大打卡位與貓奴歡度中秋

休閒消費 14:23 2021/09/02

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新都會廣場由9月12日至10月31日會舉辦喵喵遊園會Meow Plaza。（商場提供）

今個中秋，超爆萌主「碌碌」將會空降葵芳新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」，於9月12日至10月31日打造6大超萌打卡位、療癒喵島及夢幻彩光騷，與一眾貓奴玩盡日與夜，陪伴大家打卡放閃，歡度中秋賞月光。

肥嘟嘟的可愛黃貓碌碌足足有5米高，加上帶點天然呆的表情，讓人看著也感到超治癒。場內設有6大打卡位，最吸睛必定是「喵之秋橋」，商場的L3至L4露天廣場及L5空中花園四周滿布色彩繽紛的1米高巨型七彩綫球，而貪玩的碌碌正準備踏上16米長的「喵之秋橋」，展現其迷人貓姿行Cat Walk，貓奴可走近牠的「喵の萌Pat」合照，非常幸福。

    點擊圖片放大
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而其餘打卡位就有巨型貓玩具、碌碌照相框、巨型七彩綫球、喵咪涼亭及貓貓瞭望台，站在貓貓瞭望台更可飽覽整個喵喵遊園會Meow Plaza，極為壯觀。

全新的天空小屋則坐落L5空中花園，七彩布幕裝飾配以炫彩光影燈效，除可讓訪客乘涼休憩外，更吸引了25隻喵星人聚集。而療癒喵島就非常適合散步閒逛，可以近距離接觸很多可愛喵星人。另9月17至26日期間更會加推中秋節活動「燈謎猜情尋」，重溫節慶傳統。

每晚6時至10時，更會有夢幻彩光騷。（商場提供）

每晚6時至10時，場內更特設限定夢幻彩光騷，喵之秋橋、巨型七彩綫球等會會加入夢幻浮動光影效果，配合輕快樂章，整個露天廣場及空中花園
搖身一變成為幻彩遊樂園。

商場亦特設優先打卡日，The Point會員憑6,000積分及即日電子貨幣消費滿$200，或一般顧客消費滿$500，即可換領入場證1張（限二人同行）、Pet Line主子美食福袋一個及精美貓咪筷子托一對，率先潮拜碌碌，與一眾喵星人打卡影靚相。

新都會廣場
地址︰葵涌興芳路223號

記者︰黃依情

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