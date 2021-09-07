【疫苗獎賞】信和抽獎送觀塘凱滙千萬豪宅　明天即場抽幸運兒包括凱滙新業主

▲ 信和抽獎送觀塘凱滙千萬豪宅，9月8日即場抽出幸運兒。（經濟日報資料圖片）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團5月宣布，共同送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。第一輪抽獎活動已在9月1日截止登記。

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業集團共同贊助禮品之抽獎活動，將於明天（9月8日）中午12時在香港港麗酒店舉辦第一輪抽獎並公布得獎名單。主辦單位表示，將即場以專業電腦系統隨機抽出及公布21名得獎者，分別為一位終極大獎凱滙單位得獎者，以及20位獲得每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的得獎者。

至於有關抽獎過程將由范徐麗泰，譚耀宗，以及主辦單位之法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。

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責任編輯：李榮忠