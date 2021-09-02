【疫苗獎賞】香港總商會第四輪抽獎　500名幸運兒獲太古地產送出500萬元購物禮券

▲ 為鼓勵市民接種疫苗，香港總商會於今(2日)舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第四輪抽獎。(經濟日報資料圖片)

為鼓勵市民接種疫苗，香港總商會於今(2日)舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第四輪抽獎，500名香港居民獲得由太古地產送出的購物禮券，總值港幣500萬元。得獎者即將收到電話短訊通知中獎，完整得獎名單將於稍後刊登在抽獎活動網站。



第四輪抽獎由太古地產贊助隨機抽出500位幸運兒，每位得獎者將獲得港幣10,000元的購物禮券，可於太古地產旗下香港商場，包括太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉使用。



總商會稍後還有三輪抽獎，向已完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗的市民送出數千份獎品。總商會會員公司為7輪抽獎活動贊助超過6,700份獎品，總值高達港幣4,300萬元。

七輪抽獎的舉行日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。有關是次抽獎活動的登記方法、獎品詳情和條款及細則，請瀏覽幸運大抽獎網站。

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責任編輯：洪芷晴