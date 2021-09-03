【卓悅美容】消委會接獲167宗求助涉款500萬元　有苦主仍有20萬透明質酸等療程未使用

▲ 消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片）

卓悅美容有限公司旗下3個美容院品牌，包括「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」前日（1日）突然暫停營業。消委會表示，接獲167宗相關投訴或求助個案，涉及金額超過500萬元。有僱客花費逾39萬元於「Dr.Protalk」購買透明質酸、Botox瘦面針，估計仍有約20萬元療程仍未使用。

卓悅美容有限公司旗下3個美容院品牌前日（1日）突然暫停營業，有市民曾購買預繳式美容套票，金額由3,200至40萬元不等，當中有9成苦主用信用卡付款（即看：【下一頁】）。消委會總幹事黃鳳嫺今日（3日）表示，目前已接獲167宗相關投訴或求助個案，當中大部分涉及美容按摩店「悅榕莊」，另有約40宗涉及「Dr.Protalk」，涉款已超過500萬元，平均每宗個案涉及約3.6萬元。

她提到，求助個案中有不少人已光顧多年，亦有人是近一至兩個月才購買療程，其中一名苦主自2015年起，光顧「Dr.Protalk」購買共逾39萬的美容療程，包括透明質酸、Botox瘦面針等，並估計約有20萬元的美容療程仍未使用。不過，由於她是用信用卡付款，而且有保留收據，故向消委會作出求助。

黃鳳嫺指出，如消費者是以信用卡付款（不包括貸款），應盡快與發卡機構申請退款，惟強調每間機構接納申索的時間及條例不樣，消費者應向機構查詢，把握時間找回相關消費紀錄，申請退款。

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她又說，以往美容院在結業後，會由其他同區或相關美容院接手，為消費者提供相關服務，惟會以不同的藉口及嚴苛的條款，令客人繼續購買療程。她建議消費者要清楚了解自己餘下的療程的金額，而業界亦不應對有關人士提出嚴苛的條款，「應該以好的服務留住客人」。

在167宗投訴個案中，有約25%（42宗）涉及醫學美容，黃提醒市民，由於醫學美容涉及射頻或高能量療程，應留意相關風險，又建議當局立法全面規管醫學美容，並設立一個法定售後冷靜期，以保障消費者。

上月初，卓悅美容入稟向前董事葉俊亨追討近1.95億元欠款，卓悅控股隨後澄清，指卓悅美容有限公司並非集團附屬公司，有關該公司之任何訴訟程序與集團無關。詳情即看【下一頁】

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記者：郭詩詩