【食物安全】食安中心檢測138個月餅樣本　所有樣本通過檢測

▲ 食安中心檢測138個月餅樣本，所有樣本通過檢測。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（2日）公布一項有關月餅的時令食品調查（第一期）結果，138個樣本全部通過檢測。

食安中心表示，中心從不同零售商，包括網上零售商及食物製造廠抽取各式月餅樣本，包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅進行化學、微生物及營養成分測試。化學測試包括染色料、黃曲霉毒素及金屬雜質。微生物測試則包括不同致病菌。營養成分測試會檢測樣本的鈉及總脂肪含量，與其營養標籤上的標示值是否相符。食安中心檢測138個樣本，結果所有樣本通過檢測。食安中心指結果令人滿意。

不過，食安中心提醒市民應保持均衡飲食，不應過量進食月餅，因為月餅的糖分及脂肪一般較高，有些種類的鹽分亦較高。進食過量脂肪會增加超重和患肥胖症的風險，而膳食中糖的攝取量是體重和蛀牙的決定性因素。此外，吸取過多的鈉會增加患高血壓的機會，亦會增加患上致命性中風及冠心病的風險。

食安中心建議市民參考月餅的營養標籤，從而了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，從中作出較健康的選擇。市民應避免高脂肪或高糖的月餅種類，即每100克食物含有多於20克總脂肪或含有多於15克的糖。在減少攝入鹽方面，可選擇低鈉的月餅種類，即每100克食物含有少於120毫克的鈉。

食安中心表示，會繼續對月餅進行檢測，並適時公布第二期檢測結果，以確保食物安全。

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責任編輯：李榮忠