【理性與任性之間】周國賢任AGA新歌MV男主角　江海迦被讚演技大躍進

▲ 《理性與任性之間》

AGA江海迦剛於 8月27日同日推出2首新曲,分別是廣東新歌《理性與任性之間》和英文新歌《What are we gonna do》,更於一星期內推出2個MV。

廣東新歌《理性與任性之間》講述一對情侶曾經一同追逐自己的目標,可是最終目標達成後,卻放棄了對方,只能承認一個事實 - 你是我最重要的過去一部分。這次MV拍攝歷時18小時,直到清晨5時,由AGA和周國賢(Endy)飾演這對情侶,演繹二人過去相戀時的點滴,以及重遇後的情境。

AGA與Endy分別飾演櫥窗設計師、廚師,二人在Endy餐廳重遇後,淋著雨在街上截計程車,濕透的二人在車上非常狼狽於打破了二人重逢本來尷尬的氣氛。

AGA演技飛躍進步

他們聊天時,過去回憶的畫面湧現,有甜蜜有吵鬧有離別,所有的事情恍如昨天發生般。以前他們相愛,後來的他們會怎麼樣,這個決定還是落在理性與任性之間。

這次AGA擔正做女主角,而且有極多與Endy的對手戲,包括熱戀、淋雨濕身、吵架等,對AGA而言簡直是越級演技挑戰。

導演讚AGA「演技大進步」,而她表示很高興能夠有周國賢擔任MV男主角:「以往曾與Endy於音樂會合作,他是一個具有音樂才華的人。這是第一次跟他拍MV,不論是演技及對歌曲故事的感受,他都能夠將故事呈現出來,令我可以投入不同場境之中。」

AGA認為今次MV拍攝,每一個與團隊經歷的畫面都很難忘:「今次的MV難度在於要演戲的地方很多,但幸好有Endy在場,很快能跟上他的節奏進行拍攝。今次MV拍了18小時,大家在短時間內完成想呈現的畫面,很熱血,所以跟團隊合作的每一個片段都很難忘。」

Endy稱,最初知道要跟AGA合作有點緊張,因大家都是內歛的人:「唱片公司同事跟我說AGA性格比較內歛,拍攝上可能需要我幫忙。但心想『其實自己都很內歛,到底要怎樣幫忙呢?』」

不過到了現場後發現,他感覺可能彼此都是創作歌手,屬性較類似:「所以有很多感覺,但選擇將這些感覺投放到歌曲之中,所以日常生活中的言行舉止比較內歛,但不等如我們沒有情緒。亦因為這個原因,我們不需要熱身就很自然投入劇情之中。」《理性與任性之間》MV即將於今天(9月2日)晚上9時推出。

AGA包辦英文新歌曲詞唱

至於英文新歌《What are we gonna do》由AGA包辦曲詞,邀來出爐台灣金曲獎3項得主Derrick Sepino負責編曲,繼續由舒文@Zoo Music擔任監製新作。AGA演繹出戀愛中進退失據的兩難,將喪失火花的關心應該如何走下去,這個問題留待樂迷自行解答。

《What are we gonna do》MV於電影《胭脂扣》的場地拍攝,AGA與新導演班底合作,畫面與故事的概念源自撲克牌上的圖案,是製作團體給予她一個全新的創作方向。

AGA說:「《What are we gonna do》是英文專輯中的作品 ,講述一對情侶之間沒有了愛情,他們渴望尋回相愛的感覺,但過程卻遇上很多矛盾。想挽回的時候,又不知道該如何是好,正如歌名一樣『What are we gonna do』。」

一對愛侶曾經不顧一切投入關係之中,去到瓶頸想抽身卻又記掛著曾經的快樂。

這種苦樂參半、患得患失的感覺不一定要以故事形式去陳述,反之,AGA想保留想像空間給觀眾,她說:「這次MV造型華麗,而且搭景好有心思,製作團隊用了一星期時間準備佈景,我想透過MV拍攝的mood and feel所營造的畫面,讓觀眾感受這對情侶的經歷。」

除了MV畫面用不同手法去表達,AGA作曲時亦抱著新的思維去創作今次英文專輯。

她解釋:「這次製作英文專輯的過程十分有趣,我不斷去想,若果歌曲是一首電影配樂的插曲應會是如何去做呢? 同時整個製作過程也在不斷發掘不同可能性,不同的曲風和故事,整個過程我都很享受。」《What are we gonna do》MV已於8月29日推出。