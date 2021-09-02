Apple TV免費租看《鐵金剛背後的故事》 007Daniel Craig剖白心路歷程
占士邦系列第 25 齣作品《007：生死有時》 （No Time To Die）將於全港公映，由 Metro Goldwyn Mayer （MGM） 製作《鐵金剛背後的故事》（Being James Bond）亦登場。Apple TV app 將以免費租借的形式獨家串流播放這套45分鐘的回顧電影。
影片由丹尼爾基克 （Daniel Craig） 剖白15年來飾演占士邦的心路歷程，當中包含由《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale） 以至最新的《007：生死有時》中從未曝光的電影片段；丹尼爾基克亦與《007》製作人Michael G. Wilson及Barbara Broccoli作一場真情對話，並分享參與占士邦電影的每段珍貴回憶。
「這個劇組中很多人已經和我合作過5部電影。」丹尼爾在《鐵金剛背後的故事》中與製作人暢談軼事時指出。「我非常享受這些電影中的每分每秒，特別是這次，能夠每天早上起來與他們合作，是我最大的榮耀。」
Broccoli 亦在電影中提到：「丹尼爾把這個角色和這系列的一切帶到一個超凡極致的境界。在情緒層面上是如此令人滿足的一回事。」Wilson 補充：「《007：生死有時》作為丹尼爾參與的最後一部作品，令人百感交集，對Barbara和我而言亦不容易。
影迷可以在iPhone、iPad及Mac上前往 https://apple.co/-beingjamesbond ，把《鐵金剛背後的故事》加入至 Apple TV app 的「待播清單」，便可在電影可供收看時收到通知。（*在 Apple TV app上租看電影須使用Apple ID。）
撰文 : TOPick柴犬出動