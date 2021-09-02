Apple TV免費租看《鐵金剛背後的故事》　Daniel Craig剖白心路歷程

▲ 《鐵金剛背後的故事》揭007背後故事。

占士邦系列第 25 齣作品《007：生死有時》 （No Time To Die）將於全港公映，由 Metro Goldwyn Mayer （MGM） 製作《鐵金剛背後的故事》（Being James Bond）亦登場。Apple TV app 將以免費租借的形式獨家串流播放這套45分鐘的回顧電影。

影片由丹尼爾基克 （Daniel Craig） 剖白15年來飾演占士邦的心路歷程，當中包含由《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale） 以至最新的《007：生死有時》中從未曝光的電影片段；丹尼爾基克亦與《007》製作人Michael G. Wilson及Barbara Broccoli作一場真情對話，並分享參與占士邦電影的每段珍貴回憶。

▲ 《鐵金剛背後的故事》

「這個劇組中很多人已經和我合作過5部電影。」丹尼爾在《鐵金剛背後的故事》中與製作人暢談軼事時指出。「我非常享受這些電影中的每分每秒，特別是這次，能夠每天早上起來與他們合作，是我最大的榮耀。」

Broccoli 亦在電影中提到：「丹尼爾把這個角色和這系列的一切帶到一個超凡極致的境界。在情緒層面上是如此令人滿足的一回事。」Wilson 補充：「《007：生死有時》作為丹尼爾參與的最後一部作品，令人百感交集，對Barbara和我而言亦不容易。

▲ 《007：生死有時》 （No Time To Die）將於公映。

影迷可以在iPhone、iPad及Mac上前往 https://apple.co/-beingjamesbond ，把《鐵金剛背後的故事》加入至 Apple TV app 的「待播清單」，便可在電影可供收看時收到通知。（*在 Apple TV app上租看電影須使用Apple ID。）